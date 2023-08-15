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Babasını kaybeden Hazar Ergüçlü'nün cenazedeki hali yürek burktu! Gözyaşlarına boğuldu

15.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Hazar Ergüçlü’nün babası hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Kıbrıs’ta düzenlenen cenaze töreninde babasını gözyaşları içerisinde uğurladı.

Aşk hayatı ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü babasının acısıyla sarsıldı. Kalp krizi geçiren ünlü oyuncunun babası Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti. Hazar Ergüçlü'nün babasının cenaze törenindeki hali yürek burktu.

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin kurucularından ve eski başkanlarından, duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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1954 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen gazeteci Süleyman Ergüçlü bir dönem Kıbrıs gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmıştı.

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığı da yapan Ergüçlü, Kıbrıs’ta düzenlenen tören sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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