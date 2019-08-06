Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren cezaevi firarisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15 Mart 2013 tarihinde merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde babası R.A'nın (55) birlikte yaşadığı D.Ö'yü av tüfeğiyle öldürmek suçundan 15 yıl hüküm giyen ve Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 5 ay önce firar eden F.A.G'yi (23) yakalamak için çalışma başlattı.

F.A.G'nin Elazığ'a geldiğini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu cezaevi firarisini Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A.G, tutuklandı.

(AA)

