Babasının 'ders yapmadığı' için öldürdüğü Mertcan'ın karnesi kahretti

Gültepe İlkokulu 1. sınıf öğrencisi M.Y'nin karnesi okulu idaresi tarafından hazırlandı. Tüm ders notları "Çok iyi" olan M.Y'nin karnesi okul idaresi tarafından yarın anne Gülistan Y'ye teslim edilecek.

Anne Gülistan Y, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun karnesinin çok iyi olması nedeniyle buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Oğlunun derslerinde çok çalışkan olduğunu belirten Gülistan Y. "Oğlum büyüyünce polis olmak istiyordu. Yarın gidip oğlumun karnesini alacağım. Oğlumla yaşadığım anılarım gözlerimin önünden gitmiyor. Şimdi onun kardeşi var onunla teselli oluyorum. Oğlumu öldüren caniye en ağır cezasının verilmesini istiyorum." diye konuştu.

OLAY

İhbar üzerine 2 Ocak'ta Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı.

Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuk 5 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında, eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y. oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Baba Mehmet Y'nin diğer çocuğu Y.T.Y. de savcılık talimatıyla Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

