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Babasının kafasını kesip görüntüleri YouTube'a yüklemişti! Cani katilin cezası belli oldu

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 2024’te babasını öldürüp başını kestikten sonra kan donduran görüntüleri YouTube’a yükleyen 33 yaşındaki 33 yaşındaki Justin Mohn'un cezası belli oldu.

Babasının kafasını kesip görüntüleri YouTube'a yüklemişti! Cani katilin cezası belli oldu

ABD’de yaşayan 33 yaşındaki Justin Mohn, 2024’te babasını evlerinin banyosunda katlettikten sonra başını kesip bu anları kayda almıştı kan donduran görüntüleri ise YouTube’a yüklemişti.

Babasının kafasını kesip görüntüleri YouTube a yüklemişti! Cani katilin cezası belli oldu 1

Olay yerinde yapılan incelemelerde küvette pala ve büyük bir mutfak bıçağı bırakıldığı tespit edilmişti. Ardından 68 yaşındaki babanın kesik başı, evin içinde plastik bir torbaya bağlanmış halde bulunmuştu. Mohn’un YouTube’a yüklediği 14 dakikalık video, 6 saat sonra platformdan kaldırıldı.

CEZASI BELLİ OLDU!

Babası Michael F. Mohn'un, hükümeti devirmek için hazırladığı komployu bozmaya çalıştığını söyleyen Mohn, cuma günü çıktığı mahkemede cinayet ve terörizm suçlamalarıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Babasının kafasını kesip görüntüleri YouTube a yüklemişti! Cani katilin cezası belli oldu 2

Jürisiz düzenlenen duruşmada Yargıç Stephen A. Corr, Mohn'u suçlu bularak ömür boyu hapis cezası verdi. Savcı Jennifer Schorn da Mohn'un hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini ifade ederek "Hayal bile edilemeyecek bir suç işledi. Toplumu ondan korumak için doğru karar verildi" dedi. Bu arada geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yollayan Mohn, sığınma talebinde bulunmuştu. Mahkemede Mohn'un akli dengesinin yerinde olduğuna karar verildi.

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abd
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