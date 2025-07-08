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Babasının kafasını kesip görüntüleri YouTube'a yüklemişti! Kan donduran cinayetin detayları...

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 33 yaşındaki Justin Mohn, 2024’te babasını öldürüp başını kestikten sonra kan donduran görüntüleri YouTube’a yüklemişti. Davanın ilk duruşması görüldü, kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Babasının kafasını kesip görüntüleri YouTube'a yüklemişti! Kan donduran cinayetin detayları...

ABD’de yaşayan 33 yaşındaki Justin Mohn, 2024’te babasını evlerinin banyosunda katlettikten sonra başını kesip bu anları kayda almıştı kan donduran görüntüleri ise YouTube’a yüklemişti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde küvette pala ve büyük bir mutfak bıçağı bırakıldığı tespit edilmişti. Ardından 68 yaşındaki babanın kesik başı, evin içinde plastik bir torbaya bağlanmış halde bulunmuştu. Mohn’un YouTube’a yüklediği 14 dakikalık video, 6 saat sonra platformdan kaldırıldı.

Babasının kafasını kesip görüntüleri YouTube a yüklemişti! Kan donduran cinayetin detayları... 1

Katilin annesi duruşmada tanıklık ederken, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Eşini kanlar içinde görünce şoka girdiğini belirten kadın, çığlık attığını ve hemen polisi aradığını kaydetti.

EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

33 yaşındaki Mohn’un, Joe Biden yönetimini tehdit ettiği belirtildi. Yetkililer, Mohn'un tutuklandığında üzerinde federal binaların fotoğraflarının ve patlayıcı yapımına dair talimatların bulunduğu bir USB aygıtının bulunduğunu söyledi.

Babasının kafasını kesip görüntüleri YouTube a yüklemişti! Kan donduran cinayetin detayları... 2

Ayrıca internette yayınladığı yazılarda hükümet karşıtı şiddet içeren söylemler dile getirmiş ve YouTube videosunda hükümet, göç ve sınır, mali politika, kentsel suç ve Ukrayna'daki savaşla ilgili küfürler yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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