Babasının Kızı konusu nedir, oyuncuları kim? Babasının Kızı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Babasının Kızı filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Başrolünde usta oyuncuların yer aldığı filmde genç kızın evlenme serüveni işlenecek. Babasının Kızı filmini seyretmek isteyen vatandaşlar filmin detaylarını hızla sorguluyorlar. İşte Babasının Kızı filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

BABASININ KIZI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Mahmut Kaptan'ın yaptığı Babasının Kızı'nın oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Yalçın Hafızoğlu ve İlay Erkök yer almaktadır.

BABASININ KIZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Seda ve Ümit evlenme kararı verir. Fakat Seda kararsızdır çünkü babasının tepkisinden korkmaktadır. Fahri kızlarını çok seven ama erkek arkadaş ve evlilik lafına tahammül edemeyen, sinirli bir babadır. Seda müstakbel damadı tanıştırmaya baba evine götürür. Fahri damadı caydırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır…

