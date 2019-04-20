Mynet Trend

Babasının tabancasıyla kendini başından vuran genç kadın, öldü

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 20.04.2019 02:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de, iddiaya göre bir süredir bunalımda olan Hilal Ö. (20), babasının tabancasıyla kendini başından vurarak yaşamına son verdi.

Babasının tabancasıyla kendini başından vuran genç kadın, öldü

Olay, saat 16.00 sıralarında Çalılıöz Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte oturan ve bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen Hilal Ö., ailesinin evde olmadığı sırada babasına ait tabancayla kendini başından vurdu.

YAKINLARI ŞÜPHELENDİ

Hilal Ö.'ye ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenip eve gitti. Zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açmalarının ardından Hilal Ö.'yü kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilal Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hilal Ö.’nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla igili soruşturma başlatıldı. (DHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Cinsel istismar sanığına 84 yıl hapisCinsel istismar sanığına 84 yıl hapis
Antalya'da denizin dibi temizlendi: Vahşice kirletmişizAntalya'da denizin dibi temizlendi: Vahşice kirletmişiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale intihar

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocuklar oynarken buldu! Elleri, ayakları kesilmiş ve yakılmış...

Çocuklar oynarken buldu! Elleri, ayakları kesilmiş ve yakılmış...

Camide büyük ahlaksızlık! Böyle görüntülendi

Camide büyük ahlaksızlık! Böyle görüntülendi

Ekrem İmamoğlu çalışanlarla buluştu: Hizmet etmeyenler istifasını versin, gitsin!

Ekrem İmamoğlu çalışanlarla buluştu: Hizmet etmeyenler istifasını versin, gitsin!

Aniden bastırdı, her yer beyaza büründü: Kış geri geldi

Aniden bastırdı, her yer beyaza büründü: Kış geri geldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ambulans şoförüne darp anı saniye saniye kaydedildi

Ambulans şoförüne darp anı saniye saniye kaydedildi

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki iğrenç olayda yeni gelişme: 84 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Cinsel istismar sanığına 84 yıl hapis

Antalya'da denizin dibi temizlendi: Vahşice kirletmişiz

Antalya'da denizin dibi temizlendi: Vahşice kirletmişiz

Paris'teki yangın sonrası Türkiye'deki tarihi eserler için kritik uyarı

Paris'teki yangın sonrası Türkiye'deki tarihi eserler için uyarı

Kurbağalıdere'nin son durumu havadan görüntülendi

2016'da başlamıştı! Çile bitti

Eşiyle telefonda tartışan kişi, evi yaktı; 'İtfaiye ekiplerine neden geldiniz' dedi

Eşiyle tartışıp evi yaktı, itfaiye ekiplerine söylediği şoke etti!

Nisan ayında kar sürprizi! Kalınlığı 5 metre

Nisan ayında kar sürprizi! Kalınlığı 5 metre

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.