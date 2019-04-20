Babasının tabancasıyla kendini başından vuran genç kadın, öldü

Olay, saat 16.00 sıralarında Çalılıöz Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte oturan ve bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen Hilal Ö., ailesinin evde olmadığı sırada babasına ait tabancayla kendini başından vurdu.
YAKINLARI ŞÜPHELENDİ
Hilal Ö.'ye ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenip eve gitti. Zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açmalarının ardından Hilal Ö.'yü kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilal Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hilal Ö.’nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla igili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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