Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde ne oldu? Babil 14. bölüm detayları!

Star TV'de Cuma akşamları saat 20.00'de yayınlanan ve ekranların beğeniyle takip edilen dizisi Babil 14. bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Yine heyecan dolu anların yaşandığı diziyi kaçıranlar Babil son bölümde ne oldu sorusunun yanıtını merak ediyor. Babil 15. bölüm ekrana geldiği zaman Star TV ekranlarından izlemiş olanlar ise Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Babil 14. bölüm özeti ve Babil yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar...

BABİL 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin 14. bölümünü izlemiş olan televizyon seyircileri, bir sonraki bölümle ilgili olarak fikir sahibi olmak adına Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Babil 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmamış olsa da çok kısa süre içerisinde en azından ön izleme şeklinde kanalın internet sitesi ve dizinin YouTube kanalından izleyicilere sunuluyor.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babil dizisi 13. bölüm içinde dengeler değişti. Deniz’in kaçırılmasıyla beraber İrfan beklenmedik bir karara itildi. Egemen ise hayatının en önemli seçimine zorlandı. Eda ise sükuneti karşılığı Egemen’e açık çek teklif etti. İlay ile başa çıkmakta zorlanmaya başladı. Süleyman’ın aldığı iş birliği teklifi ise Ayşe, İrfan ve Egemen arasında kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Babil 13. bölüm içinde herkes çalınmış olan hayatlarını faizi ile geri alma peşine düştü.