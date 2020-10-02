Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde ne oldu? Babil 14. bölüm detayları!

Star TV'de Cuma akşamları saat 20.00'de yayınlanan ve ekranların beğeniyle takip edilen dizisi Babil 14. bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Yine heyecan dolu anların yaşandığı diziyi kaçıranlar Babil son bölümde ne oldu sorusunun yanıtını merak ediyor. Babil 15. bölüm ekrana geldiği zaman Star TV ekranlarından izlemiş olanlar ise Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Babil 14. bölüm özeti ve Babil yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar...
Babil dizisinin 14. bölümünü izlemiş olan televizyon seyircileri, bir sonraki bölümle ilgili olarak fikir sahibi olmak adına Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Babil 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmamış olsa da çok kısa süre içerisinde en azından ön izleme şeklinde kanalın internet sitesi ve dizinin YouTube kanalından izleyicilere sunuluyor.
Babil dizisi 13. bölüm içinde dengeler değişti. Deniz’in kaçırılmasıyla beraber İrfan beklenmedik bir karara itildi. Egemen ise hayatının en önemli seçimine zorlandı. Eda ise sükuneti karşılığı Egemen’e açık çek teklif etti. İlay ile başa çıkmakta zorlanmaya başladı. Süleyman’ın aldığı iş birliği teklifi ise Ayşe, İrfan ve Egemen arasında kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Babil 13. bölüm içinde herkes çalınmış olan hayatlarını faizi ile geri alma peşine düştü.
Babil dizisi son bölümde ise İrfan’ın parmaklıklar ardından öğrenmiş olduğu gerçek onu darmadağın etti. Egemen ise Eda’nın hışmına uğradı. Bir yandan Ayşe de İrfan’ı kurtarmak için adeta çırpındı. Kudret de Süleyman’ı bedeli çok ağır olacak bir seçim yapmaya zorladı. Babil dizisi 14. bölüm içinde İlay’ın öfkesinin sonucunda sürpriz bir ortaklık doğdu. Bunlar olurken İrfan da içerisinde bulunduğu karanlıktan çıkabilmek adına artık geri dönüşü olmayacak bir kararın eşiğine geldi.
Yayın saatinde Babil 14. bölüm televizyondan Star TV ekranlarından ya da Star TV internet sitesindeki canlı yayın bölümünden izlenebiliyor. Yayın saatinde Babil 14. bölüm izleyememiş olanlar dizinin kaçırdıklarını bölümlerini Star TV’nin internet sitesinden izleyebiliyor. Dizi ekranlara geldikten kısa bir süre sonra internet sitesinden izlemek isteyenler için de internete yükleniyor. Böylece ilk kez izleyecekler ya da yeniden izlemek isteyenler Babil 14. bölüm ve geçmiş bölümleri rahatça takip edebiliyor. Ekranların beğeniyle takip edilen dizilerinden olan Babil oyuncuları arasında Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta ve Beren Kasımoğulları yer alıyor.
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