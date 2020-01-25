Babil 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan'dn eski aşkı İlay'a şok sözler: Sen Süleyman'ın metresisin! Babil 2. son bölüm izle!

Çarpıcı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Babil dizisi 24 Ocak Cuma akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Babil son bölümde, oğlunun Amerika'da tedavisi için ponzi sistemiyle bir saadet zinciri kurmak isteyen İrfan, Egemen ile birlikte yeni sistemin ilk adımlarını attı. Venezual'da bir altın şirketini satın aldıklarını açıklayan İrfan, ilk toplantıya katılan yüzlerce kişiden para toplamak için çarpıcı bir konuşma yaptı. İrfan ve Egemen'den kendisinden aldıkları 20 milyon lirayı isteyen Süleyman da İrfan'ı yakın takibe aldı. Finalde ise toplantının yapıldığı salona, Süleyman'ın sevgilisi ve İrfan'ın da eski aşkı olan İlay geldi. İlay sisteme ilk ortak olmayı kabul ederek İrfan'ı şaşırttı.

Babil'in 31 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 3. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde İlay, yıllar sonra buluştuğu İrfan'a bir çanta dolusu parayı uzatarak oğlunun tedavisi için kullanmasını istiyor. Bu teklif karşısında çılgına dönen İrfan "Bunlar Süleyman'ın parası. Süleyman bugüne kadar hayatım boyunca karşısında durduğum çürümüşlüğün kendisi. Sen de bu adamın metresisin. Seni böyle göreceğimiz ölseydin daha iyi en azından yasını tutardım. Ne senin yüzünü görmek istiyorum ne de iğrenç paranı" diyerek İlay'a bağırıyor. İlay'ın ise "Sen de o iğrendiği adamın ve metresinin parasına muhtaç bir adamsın" sözleri dikkat çekiyor.