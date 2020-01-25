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Babil 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan'dn eski aşkı İlay'a şok sözler: Sen Süleyman'ın metresisin! Babil 2. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.01.2020 00:27 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Babil 2. bölümüyle ekrana geldi. Babil'de çocuğunun tedavi masraflarını karşılamak isteyen İrfan, Egemen ile birlikte saadet zincirinin ilk adımlarını attı. Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil'in 3. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Babil'in yeni bölümde eski aşıklar İrfan ile İlay arasında büyük bir tartışma yaşanıyor. İşte Babil yeni bölüm fragmanı.

Çarpıcı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Babil dizisi 24 Ocak Cuma akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Babil son bölümde, oğlunun Amerika'da tedavisi için ponzi sistemiyle bir saadet zinciri kurmak isteyen İrfan, Egemen ile birlikte yeni sistemin ilk adımlarını attı. Venezual'da bir altın şirketini satın aldıklarını açıklayan İrfan, ilk toplantıya katılan yüzlerce kişiden para toplamak için çarpıcı bir konuşma yaptı. İrfan ve Egemen'den kendisinden aldıkları 20 milyon lirayı isteyen Süleyman da İrfan'ı yakın takibe aldı. Finalde ise toplantının yapıldığı salona, Süleyman'ın sevgilisi ve İrfan'ın da eski aşkı olan İlay geldi. İlay sisteme ilk ortak olmayı kabul ederek İrfan'ı şaşırttı.

Babil'in 31 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 3. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde İlay, yıllar sonra buluştuğu İrfan'a bir çanta dolusu parayı uzatarak oğlunun tedavisi için kullanmasını istiyor. Bu teklif karşısında çılgına dönen İrfan "Bunlar Süleyman'ın parası. Süleyman bugüne kadar hayatım boyunca karşısında durduğum çürümüşlüğün kendisi. Sen de bu adamın metresisin. Seni böyle göreceğimiz ölseydin daha iyi en azından yasını tutardım. Ne senin yüzünü görmek istiyorum ne de iğrenç paranı" diyerek İlay'a bağırıyor. İlay'ın ise "Sen de o iğrendiği adamın ve metresinin parasına muhtaç bir adamsın" sözleri dikkat çekiyor.

BABİL 2. BÖLÜM ÖZETİ

Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan’ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan’la uğraşırken Kudret’le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz’in zamanı azalırken İrfan Egemen’le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.

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