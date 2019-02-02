Bacağından vuruldu! Ambulansa gülerek, şarkı söyleyerek bindi

İstanbul Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sanko Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirhanesine dün akşam saat 20.30 sıralarında otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı. Daha sonra saldırganlar, olay yerinden kaçarken, oto tamirhanesinin sahibi Yakup Derya'nın oğlu 19 yaşındaki Hakan Hamza Derya, bacağından yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi sanayi sitesi esnafı yaptı. Açılan ateşte seken kurşunlardan biri, iş yerinin önünde bulunan araca, ikisi ise işyerinin içerisinde bulunan boya fırını kapısına isabet etti.

AMBULANSA TAŞINIRKEN HEM GÜLDÜ HEM ŞARKI SÖYLEDİ

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Hakan Hamza Derya'yı bir arkadaşı kucaklayarak ambulansa taşıdı. Arkadaşının yardımıyla ambulansa taşınan Derya, hem güldü hem şarkı söyleyerek kendisini vurduğunu söylediği "Ramazan" adlı kişiyi tehdit etti. Hakan Hamza Derya, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.