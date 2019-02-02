Bacağından vuruldu! Ambulansa gülerek, şarkı söyleyerek bindi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

Sultangazi'de bir kişi bacağından silahla vurularak yaralandı. Arkadaşının yardımıyla ambulansa taşınan genç hem güldü hem de şarkı söyledi.

İstanbul Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sanko Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirhanesine dün akşam saat 20.30 sıralarında otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı. Daha sonra saldırganlar, olay yerinden kaçarken, oto tamirhanesinin sahibi Yakup Derya'nın oğlu 19 yaşındaki Hakan Hamza Derya, bacağından yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi sanayi sitesi esnafı yaptı. Açılan ateşte seken kurşunlardan biri, iş yerinin önünde bulunan araca, ikisi ise işyerinin içerisinde bulunan boya fırını kapısına isabet etti.

AMBULANSA TAŞINIRKEN HEM GÜLDÜ HEM ŞARKI SÖYLEDİ

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Hakan Hamza Derya'yı bir arkadaşı kucaklayarak ambulansa taşıdı. Arkadaşının yardımıyla ambulansa taşınan Derya, hem güldü hem şarkı söyleyerek kendisini vurduğunu söylediği "Ramazan" adlı kişiyi tehdit etti. Hakan Hamza Derya, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'YARALININ CANI ÇOK YANDI, ÇOK BAĞIRDI'

Görgü tanıklarından Giray Polat, "Bir beyaz araçtan bir kişi indi, ateş açıp, kaçtılar. Yaralı çocuğun canı çok yandı, çok bağırdı. Çocuğu zor susturdular. Arkadaşları sakinleştirmek için baya bir uğraştı" dedi.

4 EL ATEŞ ETTİLER

Bir başka görgü tanığı ise, "İlk olarak üç kişi burada iş yeri sahibi ile tartıştı, kavga etti. Sonra gittiler. Daha sonra gidenlerden iki kişi araçla 2-3 defa buradan geçti. Sonra araçtaki bir kişi iş yerine 4 el ateş etti" diye konuştu.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
50 tane kamera var bulunması 1 gün sürmez yeterki bulmak istesinler. tabi gerisalınmazsa . malum adalet sistemimiz çok güzeldir
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