Bade Arazlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bir Zamanlar Kıbrıs Mine kimdir?

İlk olarak Maria ile Mustafa dizisiyle oyunculuğa başlayan Bade Arazlı, Baby D’S, Yanes, Deno Kids, Defacto ve Canada Schools gibi firmaların reklamlarında oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra dansta da oldukça başarılı olan Bade Arazlı, hem bale yapıyor hem de jimnastikle uğraşıyor…
2006’da İstanbul'da doğan Bade Arazlı, birçok reklam filminde oynarken, dizi ve filmlerde de yer aldı. Oyunculuğa Maria ile Mustafa dizisiyle başlayan Bade Arazlı, Küçük Maria karakterini canlandırdı.
Yusuf Güney Gün Menajerlik oyuncusu olan Bade Arazlı, dansta da oldukça başarılıdır. Bu dalda da eğitim alan Bade Arazlı, bale yapıyor, jimnastik konusunda da oldukça başarılıdır.
Bade Arazlı, 2021’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
*Bir Zamanlar Kıbrıs (TV Dizisi 2021)
*Maria ile Mustafa (Küçük Maria, TV Dizisi 2021)
ROL ALDIĞI REKLAM FİLMLERİ
Baby D’S
Yanes
Deno Kids
Defacto
*Canada Schools
İŞTE BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN OYUNCULARI…
Devrim Saltoğlu, Ahmet Kural, Gülper Özdemir, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Pelin Karahan, Miray Akay, Hasan Küçükçetin, Ahmet Sömers, Deniz Baytaş, Nebil Sayın, Hakan Güner, Bade Arazlı ve Emre Törün…
BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU
Paramparça olan aşklar, yitirilen hayatlar ve varoluş mücadelesi 1963’te adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak adlandırılan olayların başlamasıyla birlikte diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.
Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir şekilde bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli ise kendi ailesiyle beraber göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri olur. Kıbrıs’ta hayat mücadelesi devam ederken, Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı da Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir.
Adada gizli kahraman olan Ankaralı ile ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesiyle harmanlanan aşkı ise Dereli ailesinin hikâyesi ile iç içe geçer.
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