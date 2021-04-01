Bade Arazlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bir Zamanlar Kıbrıs Mine kimdir?

İlk olarak Maria ile Mustafa dizisiyle oyunculuğa başlayan Bade Arazlı, Baby D’S, Yanes, Deno Kids, Defacto ve Canada Schools gibi firmaların reklamlarında oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra dansta da oldukça başarılı olan Bade Arazlı, hem bale yapıyor hem de jimnastikle uğraşıyor…

BADE ARAZLI KİMDİR?

2006’da İstanbul'da doğan Bade Arazlı, birçok reklam filminde oynarken, dizi ve filmlerde de yer aldı. Oyunculuğa Maria ile Mustafa dizisiyle başlayan Bade Arazlı, Küçük Maria karakterini canlandırdı.

Yusuf Güney Gün Menajerlik oyuncusu olan Bade Arazlı, dansta da oldukça başarılıdır. Bu dalda da eğitim alan Bade Arazlı, bale yapıyor, jimnastik konusunda da oldukça başarılıdır.

Bade Arazlı, 2021’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

*Bir Zamanlar Kıbrıs (TV Dizisi 2021)

*Maria ile Mustafa (Küçük Maria, TV Dizisi 2021)

ROL ALDIĞI REKLAM FİLMLERİ

Baby D’S

Yanes

Deno Kids

Defacto

*Canada Schools

İŞTE BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN OYUNCULARI…

Devrim Saltoğlu, Ahmet Kural, Gülper Özdemir, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Pelin Karahan, Miray Akay, Hasan Küçükçetin, Ahmet Sömers, Deniz Baytaş, Nebil Sayın, Hakan Güner, Bade Arazlı ve Emre Törün…