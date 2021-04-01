MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bade Arazlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bir Zamanlar Kıbrıs Mine kimdir?

Bade Arazlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bir Zamanlar Kıbrıs Mine kimdir?

01.04.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maria ile Mustafa dizisinde Küçük Maria karakterine hayat veren küçük oyuncu Bade Arazlı, Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Mine karakterine hayat veriyor. Bade Arazlı, sevimli tavırları, güleç yüzü ve küçük yaşına rağmen oyunculuğuyla dikkat çekiyor…

Bade Arazlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bir Zamanlar Kıbrıs Mine kimdir?

İlk olarak Maria ile Mustafa dizisiyle oyunculuğa başlayan Bade Arazlı, Baby D’S, Yanes, Deno Kids, Defacto ve Canada Schools gibi firmaların reklamlarında oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra dansta da oldukça başarılı olan Bade Arazlı, hem bale yapıyor hem de jimnastikle uğraşıyor…

BADE ARAZLI KİMDİR?   

2006’da İstanbul'da doğan Bade Arazlı, birçok reklam filminde oynarken, dizi ve filmlerde de yer aldı. Oyunculuğa Maria ile Mustafa dizisiyle başlayan Bade Arazlı, Küçük Maria karakterini canlandırdı.

 Yusuf Güney Gün Menajerlik oyuncusu olan Bade Arazlı, dansta da oldukça başarılıdır. Bu dalda da eğitim alan Bade Arazlı, bale yapıyor, jimnastik konusunda da oldukça başarılıdır. 
 Bade Arazlı, 2021’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

*Bir Zamanlar Kıbrıs  (TV Dizisi 2021)

*Maria ile Mustafa (Küçük Maria, TV Dizisi 2021)

Bade Arazlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte oynadığı dizi ve filmler…

ROL ALDIĞI REKLAM FİLMLERİ

Baby D’S
Yanes
Deno Kids
Defacto
*Canada Schools

İŞTE BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN OYUNCULARI…

Devrim Saltoğlu, Ahmet Kural, Gülper Özdemir, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Pelin Karahan, Miray Akay, Hasan Küçükçetin, Ahmet Sömers, Deniz Baytaş, Nebil Sayın, Hakan Güner, Bade Arazlı ve Emre Törün…

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU

Paramparça olan aşklar, yitirilen hayatlar ve varoluş mücadelesi 1963’te adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak adlandırılan olayların başlamasıyla birlikte diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir şekilde bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli ise kendi ailesiyle beraber göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri olur. Kıbrıs’ta hayat mücadelesi devam ederken, Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı da Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir.

Adada gizli kahraman olan Ankaralı ile ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesiyle harmanlanan aşkı ise Dereli ailesinin hikâyesi ile iç içe geçer.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Göğüs uçlarını sakladı! Podyumu salladıGöğüs uçlarını sakladı! Podyumu salladı
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Diğer Haberler

Berk Oktay sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü kutladı: 'Kadınım...'

Romantik kutlama: 'Kadınım...'

Bella Hadid podyumda parladı! Herkesi mest etti

Göğüs uçlarını sakladı! Podyumu salladı

Demet Alişan konuğu Kadir Demir kimdir? Kadir Demir kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Prof. Dr. Kadir Demir kimdir?

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi! Olay oldu

Süper minisiyle poz verince olay oldu

Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Malik Ayhan biyografisi...

Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İbo Show'un konukları belli oldu mu? Yine yıldızlar geçidi

İbo Show'un konukları belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.