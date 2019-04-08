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Bael meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK  | 08.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

Bael yani taş elma olarak bilinen bu meyvenin na vatanı Hindistan'dır. Ancak daha çok Asya'nın güneydoğusunda bulunuyor. İlginç görünümüne nazaran oldukça rağbet gören bael meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle ishal sorununu çözmek için kullanılan bael meyvesi bakın başka hangi hastalıklara iyi geliyor!

Bael meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor!

Kurutulmuş tozu ishal gibi hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olurken, hemoroid ve vitiligo için de etkili tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. İçerisinde bulunan bazı antioksidanlar ise gastik ülserle mücadele konusunda oldukça etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor.

KOLESTEROL SORUNUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Kolesterolün dengelenmesi için bael yaprak özü kolestrol seviyesini kontrol altına almaktadır.

BAŞKA SAĞLIK SORUNLARI İÇİN DE TÜKETİLİYOR

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Kolesterol kontorlü dışında solunum sorununu da çözen bael meyvesi, kabızlık yaşayanlar için de kurtarıcı rol üstleniyor.

İSTER MEYVE OLARAK YİYİN, İSTER KURABİYE!

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Bael meyvesini ister meyve olarak isterseniz hamur işlerinde çeşitli şekilde tariflerle yapabilirsiniz.

Enfes bir bael kurabiyesi tarifi hazırlamak için öncelikle malzemelerden başlayabiliriz.

bael_kurabiyesi

MALZEMELER:

125 Gram Margarin

1 Çay Bardağı Sıvı Yağ

1 Adet Yumurta

1 Su Bardağı bael meyvesi

1 Paket Kabartma tozu

1 Paket şekerli vanilin

1 Çay Bardağı Toz Şeker

5 Su Bardağı Un

HAZIRLANIŞI:

Geniş bir kaba un hariç tüm malzemeleri koyun.Unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edelim.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekiller verelim.

Tepsiye pişirme kağıdı koyup kurabiyeleri dizelim.

Önceden ısıtılmış 180°lik fırında 10 dk pişirelim.

Pişen kurabiyeleri servis tabağına alıp üzerlerine pudra şekeri serpelim.

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Anahtar Kelimeler:
bael meyvesi bael kurabiyesi

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