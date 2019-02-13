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Bağcılar'da göreni şaşkına çeviren bina

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GÜNDEM  | 13.02.2019 16:40 | Son Güncelleme

Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibi. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyor. Dış cephesi tamamlanmamış olan zemin kat ve 1. kat, tekstil atölyesi olarak kullanılıyor. Diğer katlarda ise daireler yer alıyor. Toplam 14 dairenin bulunduğu binanın sakinleri, apartmanın yan tarafında ve arkasında bulunan hükümet konağı inşaatı nedeniyle dış cephe çalışmalarına başlayamadıklarını belirtti. Daire sakinleri binanın görünümünden rahatsız olduklarını ifade ettiler.

'BİNANIN HOŞ BİR GÖRÜNTÜSÜ YOK'

Bina sakinlerinden tekstil atölyesinin sahibi Cebrail İlbeyi,şöyle konuştu: Binanın arkadan ve önden kötü görüntüleri var ama bu binanın arkadan ve önden yapılan inşaatlarıyla ilgili. Yandaki ve arkadaki inşaatlar bittiğinde dış cephe çalışması yapacaklar ve düzeltecekler. Binanın sağlamlığıyla ilgili raporları var. DASK raporları, belediyenin gelip kolon testi yaptığı ve bu binada sorun yok dediği raporları var. Bununla ilgili bir sorunu yok.

Sadece inşaatların bitmesi bekleniyor. Bitince dış cephede giydirmeler, düzenlemeler yapılacak. Binanın hoş bir görüntüsü yok. Sanki ekleme yapılmış gibi görülüyor ama bu düzeltilecek. Bizimle ilgili bir şikayet yok, biz de şikayette bulunmadık. Daha önce bina sahipleri belediyeden bu binanın sağlamlığıyla ilgili çalışma yapması istendi. Arkada da hükümet konağı inşaatı devam ediyor. Hükümet konağı bittiğinde dış cephesi yapılacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar ilginç bina

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
iskan afın sonu bu
@antoan1234 canım kardeşim konuştuğun konuyu bilip bilmeden konuşma, konuşacaksanda bi ardını arkasını araştır.. imar barışı veya senini söyleminle iskan affı vatandaşlara ait olan ruhsatsız binalardaki kaçak katlar için geçerli değildir..
eski bina üzerine kat çıkmışlar gibi duruyor öyle ise vah ki ne vah
komik ya
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