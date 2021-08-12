Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bağcılar’da “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle çocuklar okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar

Bağcılar’da “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle çocuklar okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar

12.08.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Bağcılar'da yaşayan çocuklar okul bahçesine kurulan yüzme havuzunda yüzme öğreniyor. Yoğun ilgi gören havuzda çocuklar hem antrenörler eşliğinde ücretsiz yüzmeyi öğreniyor hem de arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor.

Bağcılar’da “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle çocuklar okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Bağcılar’da da uygulanıyor. Bu amaçla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından İnönü Mahallesi Ortaokulu’nun bahçesine portatif havuz kuruldu. İlçede yaşayan çocuklar yüzme öğrenmek için havuza akın etti. İlkokul ve ortaokul öğrencilerden oluşan gruplara haftanın beş günü antrenörler tarafından yüzme eğitimi veriliyor. Hiç yüzme bilmeyenlere önce temel eğitim ardından diğer branşlar öğretiliyor.

KENDİ ARALARINDA YARIŞIYORLAR

1

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği havuz, renkli görüntülere sahne oluyor. Hijyen kurallarına uygun olarak temiz tutulan havuzda miniklerden kimi arkadaşlarıyla yarışlar yapıyor kimi de sosis, can simidi ve yüzme tahtasıyla yüzüyor. Çocuklarını yalnız bırakmayan anneler de havuz kenarından çocuklarını izliyorlar. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerinden yüzücüler burada antrenman yapıyor.

“ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZDIR”

2

İlçede yaşayan minikleri yüzmeye davet eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan, “Çocuklarımızın yüzme öğrenebilmesi için bu imkanı sağladık. Yarınımız olan yavrularımızı burada mutlu görmek bizi de gururlandırıyor. Bizim her şeyimiz ve geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır” dedi.

Yüzme etkinliği, Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

(İHA)

Yüzmek kilo verdirir mi?Yüzmek kilo verdirir mi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşayan natürist çift sosyal medyada gündem yarattıBu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşayan natürist çift sosyal medyada gündem yarattı
Almanya'da skandal! Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmişAlmanya'da skandal! Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
Motosikletine ağaç dikti! İsimlerini bakın ne koydu?Motosikletine ağaç dikti! İsimlerini bakın ne koydu?
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Tüylerini almayı reddediyor! Paylaşımıyla tepki topladı

Tüylerini almayı reddediyor! Paylaşımıyla tepki topladı

Suya alerjisi var! Bakın nasıl banyo yapıyor?

Suya alerjisi var! Bakın nasıl banyo yapıyor?

Antik Mısır'da! Timsah gözyaşları benzetmesi nasıl ortaya çıktı?

Antik Mısır'da! Timsah gözyaşları benzetmesi nasıl ortaya çıktı?

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Yeni TikTok trendi! Milyonlarca kişi bu akıma katılıyor

Yeni TikTok trendi! Milyonlarca kişi bu akıma katılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Öldükten sonra katilini yakalattı! Yara izi detayı şaşırttı

Öldükten sonra katilini yakalattı! Yara izi detayı şaşırttı

Güzelliğiyle 3800 yıl sonra bile konuşuluyor

Güzelliğiyle 3800 yıl sonra bile konuşuluyor

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.