Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Bağımlılığı hayatını bitirdi: Burnunun kemiği yok oldu! Aynalara küsmüştü

Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yüzünde ağır hasar oluşan eski EastEnders yıldızı Danniella Westbrook, adeta burnunun ucundaki kemiğin yok olması ile büyük bir buhran yaşıyordu. Geçireceği yeni ameliyatlarla birlikte Daniella, hem sağlığına hem de kariyerine yeniden kavuşmayı hedefliyor.

Bağımlılığı hayatını bitirdi: Burnunun kemiği yok oldu! Aynalara küsmüştü
Çiğdem Sevinç

Eski EastEnders oyuncusu Danniella Westbrook (52), yıllar süren uyuşturucu bağımlılığının yüzünde bıraktığı ağır hasar nedeniyle uzun süre aynaya bakamadığını söyledi. Evindeki aynaları bile kaldırmıştı.

Danniella, çok genç yaşta ünlü oldu ancak erken yaşta uyuşturucu ile tanıştı. Bu bağımlılık, burnunda ve ağzında ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Yıllar boyunca birçok ameliyat geçirdi ama çoğu başarılı olmadı. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok zor günler yaşadı.

Bağımlılığı hayatını bitirdi: Burnunun kemiği yok oldu! Aynalara küsmüştü 1

UYUŞTURUCUDAN UZAK DURUYOR

Yeni bir doktorla çalışmaya başlayan Danniella, önümüzdeki dönemde birkaç ameliyat daha olacak. Bu ameliyatların ardından hem sağlığına kavuşmayı hem de oyunculuğa geri dönmeyi hedefliyor.

Danniella artık uyuşturucudan uzak bir hayat sürdüğünü, ailesiyle ilişkilerinin düzeldiğini ve çocuklarıyla daha iyi bir bağ kurduğunu söylüyor. Babasının vefatı onun için büyük bir dönüm noktası olmuş.

Bağımlılıkla mücadele eden insanlara da mesaj veriyor:

“Uyuşturucudan sonra da bir hayat var. İnsan yeniden başlayabilir.”

Bağımlılığı hayatını bitirdi: Burnunun kemiği yok oldu! Aynalara küsmüştü 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında küfür etti: Yalvarması bile işe yaramadıCanlı yayında küfür etti: Yalvarması bile işe yaramadı
Sinop’ta tarihi yapılardaki ayet ve hadisler sergiyle gün yüzüne çıktıSinop’ta tarihi yapılardaki ayet ve hadisler sergiyle gün yüzüne çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu bağımlılık burun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.