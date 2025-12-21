Bağımlılığı hayatını bitirdi: Burnunun kemiği yok oldu! Aynalara küsmüştü

Eski EastEnders oyuncusu Danniella Westbrook (52), yıllar süren uyuşturucu bağımlılığının yüzünde bıraktığı ağır hasar nedeniyle uzun süre aynaya bakamadığını söyledi. Evindeki aynaları bile kaldırmıştı.

Danniella, çok genç yaşta ünlü oldu ancak erken yaşta uyuşturucu ile tanıştı. Bu bağımlılık, burnunda ve ağzında ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Yıllar boyunca birçok ameliyat geçirdi ama çoğu başarılı olmadı. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok zor günler yaşadı.

UYUŞTURUCUDAN UZAK DURUYOR

Yeni bir doktorla çalışmaya başlayan Danniella, önümüzdeki dönemde birkaç ameliyat daha olacak. Bu ameliyatların ardından hem sağlığına kavuşmayı hem de oyunculuğa geri dönmeyi hedefliyor.

Danniella artık uyuşturucudan uzak bir hayat sürdüğünü, ailesiyle ilişkilerinin düzeldiğini ve çocuklarıyla daha iyi bir bağ kurduğunu söylüyor. Babasının vefatı onun için büyük bir dönüm noktası olmuş.

Bağımlılıkla mücadele eden insanlara da mesaj veriyor:

“Uyuşturucudan sonra da bir hayat var. İnsan yeniden başlayabilir.”