Epstein dosyaları sonrası o iddia yeniden gündemde: "Adrenochrome" ile gençleşme

Dünya, Epstein dosyalarını konuşuyor. En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

“ADRENOCHROME” İDDİASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Epstein olayıyla birlikte geçmişte kalan komple teorileri yeniden gündeme taşındı. Bunlardan biri de “Adrenochrome” iddiası. Bu maddenin 9 yaş altı çocukların işkence ile korkutulup hormonları çekilerek oluşturulduğu öne sürülüyor.

Bu maddenin, vücutta stres altında salgılanan adrenalinin oksitlenmesiyle oluştuğu öne sürülürken, bazı çevrelerde yaşlanmayı geciktirdiği veya farklı amaçlarla kullanıldığı iddia edildi.

"50 BİN DOLARA SATILIYOR"

Sözcü TV'de gündem olan konuyla ilgili olarak Ekrem Açıkel, "Adrenochrome gizlice ve dozu 50 bin dolara satılıyor. Kullanan ünlülerin göz çevreleri morarıyor. Arşiv morarmış gözlü ünlü kaynıyor. İddialar önce Wikileaks'te yazıldı, unutturuldu. Sonra canlı yayında Sandra Bullock 'sünnet derisi'ni açıkladı. Epstein itirafçısı Bush'un tecavüzünü ve bir bebeğin katledilmesini anlattı" dedi.