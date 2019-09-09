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Bağımlılığından kurtulmak için her gün kemik suyu içti! Sonuçlar şaşırtıcı...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.09.2019 10:46 | Son Güncelleme

Kahve bağımlılığından kurtulmak isteyen Stephanie isimli genç kadın, onun yerine her güm kemik suyu içmeye karar verdi. Kahvenin olumsuz etkilerinden ve bağımlılığından arınmak için kemik suyu tüketen Stephanie, vücudunun gösterdiği olumlu tepkileri ise internet üzerinden paylaştı.

Bağımlılığından kurtulmak için her gün kemik suyu içti! Sonuçlar şaşırtıcı...

Kabul edelim, kahve yerine kemik suyu içmek aklımıza gelmezdi! Stephanie bunu akıl edebilen bir arkadaşımız oldu. Bağımlılığından kurtulmak için sağlığımıza onlarca faydası olan kemik suyunu her gün kahve içtiği fincanına doldurdu.

Stephanie, her gün tükettiği ikinci bardak kahvesinin yerine kemik suyu içti ve vücudundaki değişimleri gözlemlemeye başladı. İşte gerçekleştirdiği deneyden geriye kalanlar:

kemik suyu2

Kemik suyu, Stephanie'a kahvenin verdiği enerjiye göre daha sakin bir enerji verdi ve Stephanie kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi. Genç kadın kahveyi fazla tükettiğinde daha endişeli olduğunu belirtti. Kemik suyunu tükettiğinde ise hem konsantrasyonu arttı hem de daha sakin bir gün geçirdi.

kemik suyu3

Stephanie, öğle kahvesinin yerine kemik suyu içince tükettiği onca abur cuburdan da vazgeçti. Böylelikle tatlı yeme isteği ortadan kalkmış oldu. İçtiği kemik suyu onu tıka basa doyurmaya yetti. Farklı bir şeyler içmek istediğinde ise kemik suyuna bazen sarımsak, karabiber, tuz veya zeytinyağı ekledi.

Kahve tükettiği günlerde midesinde şişlik ve hazımsızlık yaşadığını söyleyen Stephanie, kemik suyu içmeye başlayınca bu şikayetlerinden de kurtuldu. Araştırmalar da gösteriyor ki asidik bir yapısı olan kahve hassas bünyeleri etkiliyor.

kemik suyu 4

Süper bir kolajen kaynağı olan kemik suyu, sindirim sistemini düzene sokuyor ve bağırsak rahatsızlıklarının üstesinden geliyor. Kemik suyunun bu faydalarından yararlanan Stephanie kısa sürede bu etkileri gördüğünü söyledi.

Siz de bu deneyi gerçekleştirmek istiyorsanız 'kemik suyu nasıl yapılır?'a bir göz atın:

kemik

Yaklaşık 2 kilogram kemiği yüksek derece fırında 15 dakika kadar pişirin.
15 dakika sonra 4 litre suyun içine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ilave dip kemikleri suya katın. Kısık ateşte kaynatmaya başlayın.

Kemik suyunun olması için yakşalık olarak 10/12 saat kaynaması gerekiyor. İlerleyen saatlerde kemik suyuna kereviz sağı, havuç, soğan ilave edebilirsiniz.

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