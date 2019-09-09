Bağımlılığından kurtulmak için her gün kemik suyu içti! Sonuçlar şaşırtıcı...

Kabul edelim, kahve yerine kemik suyu içmek aklımıza gelmezdi! Stephanie bunu akıl edebilen bir arkadaşımız oldu. Bağımlılığından kurtulmak için sağlığımıza onlarca faydası olan kemik suyunu her gün kahve içtiği fincanına doldurdu.

Stephanie, her gün tükettiği ikinci bardak kahvesinin yerine kemik suyu içti ve vücudundaki değişimleri gözlemlemeye başladı. İşte gerçekleştirdiği deneyden geriye kalanlar:

Kemik suyu, Stephanie'a kahvenin verdiği enerjiye göre daha sakin bir enerji verdi ve Stephanie kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi. Genç kadın kahveyi fazla tükettiğinde daha endişeli olduğunu belirtti. Kemik suyunu tükettiğinde ise hem konsantrasyonu arttı hem de daha sakin bir gün geçirdi.

Stephanie, öğle kahvesinin yerine kemik suyu içince tükettiği onca abur cuburdan da vazgeçti. Böylelikle tatlı yeme isteği ortadan kalkmış oldu. İçtiği kemik suyu onu tıka basa doyurmaya yetti. Farklı bir şeyler içmek istediğinde ise kemik suyuna bazen sarımsak, karabiber, tuz veya zeytinyağı ekledi.