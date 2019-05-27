Bağırsak tedavisinde umut yaratan yöntem: Doğrudan probiyotik

“Kolonoskopi, kalın bağırsak ve ince bağırsağın görüntülenmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Özellikle de kolorektal kanserler konusunda önemli bir tarama yöntemi. Geliştirdiğim yöntemde kolonoskopiyi vücuda çok miktarda probiyotik bakteriyi bir kerede verebilmenin aracı olarak kullanıyorum. Uygulaması, serum içeriğinde çözdüğüm ve sıvı hale getirdiğim probiyotik gıda takviyelerinin esnek bir tüp şeklindeki kolonoskopi hortumuyla bağırsaklara doğrudan verilmesi esasına dayanıyor. Bifidobakteri adındaki bu probiyotik ile bozulan sistemi sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz.”

Yöntem, 150 hasta üzerinde başarıyla denendi ve bilimsel sonuçları Amerikan Gastroenteroloji Derneği’nin Gastreoenteroloji Dergisi başta olmak üzere dünyanın önde gelen tıp dergilerinde yayınladı.

Probiyotiklerin ağızdan alınamayacak kadar büyük miktarda ve bir kerede bağırsaklara verilmesini sağlayan yöntemi tıp dünyasına kazandıran ise; Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt…

Uygulamanın özel bir hazırlık süreci gerektirmediğini, hastanın kolonoskopiye hazırlanır gibi hazırlandığını anlatan Dr. Bozkurt, tedavi sürecinde ve sonrasında sağlıklı bağırsak sistemi için probiyotik yönünden zengin yoğurt ve kefir gibi yiyeceklerin bol tüketilmesini ve gereksiz antibiyotik tüketiminden kaçınılmasını öneriyor.

BAĞIRSAKLAR NASIL BOZULUYOR?

Dr. Bozkurt, ideal probiyotik oranının oluşumunda en temel etkenin doğum şekli olduğunu, normal doğumun daha avantajlı olduğunu söyleyerek, “Anne sütü ile beslenme, yaşamın ilk 2-3 yılında antibiyotik ilaçlardan kaçınma sağlıklı probiyotik miktarı için iyi bir başlangıç anlamına geliyor. Ancak beslenme, ilaç kullanımı gibi nedenlere bağlı olarak bağırsaktaki bakteri miktarlarındaki bozulma yaşanıyor.” dedi.

PROBİYOTİK NEDEN ÖNEMLİ?

Bağırsaktaki bakterilerin iyi ya da kötü huylu olmasının öneminin Hipokrat dönemine kadar uzandığını anlatan Dr. Bozkurt, “Bu bakterilerin sınıflandırılmasına ve bilimsel olarak sunulmasına yönelik çalışmalar 2010 yılında başladı. Probiyotikler de böylece aranan tedavi yöntemi hale geldi.” dedi.