YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bağışıklık sistemini güçlendiren çorba! Kelle paça çorbası nasıl yapılır, püf noktaları nedir?

Bağışıklık sistemini güçlendiren çorba! Kelle paça çorbası nasıl yapılır, püf noktaları nedir?

21.07.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah, akşam, gece farketmeksizin tercih edilen kelle paça çorbasının faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklık sistemini oldukça güçlendiren kelle paça çorbası hastalıklara karşı savaçmada birebir. Peki kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? İşte detaylar..

Bağışıklık sistemini güçlendiren çorba! Kelle paça çorbası nasıl yapılır, püf noktaları nedir?

Kelle paça çorbası yoğurtlu terbiyesi ve sirke ile ayrı bir güzel lezzet alıyor. Hastalıklara şifa, doğal kolajen içeren, sağlık deposu "Kelle Paça" çorbası evde kolaylıkla yapılabilir. Peki Kelle paça çorbası nasıl yapılır, püf noktaları nedir? Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? İşte Bağışıklık sistemini güçlendiren kelle paça tarifi!

KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

-1 adet kelle

-4 adet paça

-1 yumurta sarısı

-1/2 çay bardağı sirke

-2 yemek kaşığı un

-7-8 diş sarımsak

-Su ve tuz

Hazırlanışı;

İlk olarak Kelleyi ve paçaları etleri kendiliğinden ayrılmaya başlayana kadar düdüklü tencerede pişirin.
(Tencereye defne yaprağı, 1 soğan ve tane karabiber ekleyebilirsiniz.)
Daha sonra Etleri ayırıp, küçük parçalar halinde doğrayın.
Arzu ederseniz dilin zarını temizleyin ve küp küp doğrayın.
Etlerin tamamını haşlama suyuna ekleyin.
Yumurta sarısı, sirke ve unu bir kapta pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
Kaynayan haşlama suyundan bir kepçe alarak yavaş yavaş yumurtalı karışıma ekleyerek karıştırın.
Ilınan bu karışımı çorbaya ekleyip hızlıca karıştırın.
Ezdiğiniz sarımsakları da ekleyin.
Son olarak bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatıp tuz ve karabiber ekleyin.
Servis esnasında; ezilmiş sarımsak ve sirke karışımı sunabilirsiniz. Ayrıca üzerine yağda toz biber yakarak gezdirebilirsiniz.
Afiyet Olsun.

KELLE PAÇA ÇORBASI YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Çorbanın terbiyesini yaparken tencerenizdeki kaynayan sudan terbiyenize 1 kepçe
ilave etmeli ve ılıklaştırmalısınız. Biri çok sıcak diğeri çok soğuk olursa çorba kesilebilir. Servis ederken üzerine sirke gezdirebilirsiniz. Tuz ile havanda iyice ezdiğiniz sarımsakları sirke ile karıştırarak bir sos hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız sarımsaklı sirkeyi çorbanın yanında servis edebilirsiniz.

KELLE PAÇA ÇORBASI FAYDALARI

Kanser hastaları için gerekli olan kollejen maddesini içerisinde bulundurmasından dolayı kelle paça çorbasının kanser tedavisinde oldukça faydalı olduğu söylenmektedir.
Kalsiyum, magnezyum, fosfor eksikliğinden kaynaklı sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
Anemi hastalığı oldukça faydalıdır.
Omega 3 bakımından da çok önemlidir.
İçerisindeki D vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gölgede kalmış bir lezzet! Coğrafi işaretle tescillendiGölgede kalmış bir lezzet! Coğrafi işaretle tescillendi
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Ebru Altay’dan şekersiz vişne kompostosu tarifiEbru Altay’dan şekersiz vişne kompostosu tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son haline Ezgi Mola'nın yorumu olay oldu! Filiz Akın da destek verdi

Son haline Ezgi Mola'nın yorumu olay oldu! Filiz Akın da destek verdi

MasterChef Dilara bakın kimmiş! Meğerse rekorlar kıran dizide oynamış...

MasterChef Dilara bakın kimmiş! Meğerse rekorlar kıran dizide oynamış...

Yasak aşk iddiası! Yazışmaları ifşa oldu

Yasak aşk iddiası! Yazışmaları ifşa oldu

Gölgede kalmış bir lezzet! Coğrafi işaretle tescillendi

Gölgede kalmış bir lezzet! Coğrafi işaretle tescillendi

Bursa'nın ünlü lezzetine coğrafi işaret

Bursa'nın ünlü lezzetine coğrafi işaret

En lezzetli pide çeşitlerinden Trabzon pidesi tarifi!

En lezzetli pide çeşitlerinden Trabzon pidesi tarifi!

İlginizi Çekebilir

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.