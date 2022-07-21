Bağışıklık sistemini güçlendiren çorba! Kelle paça çorbası nasıl yapılır, püf noktaları nedir?

Kelle paça çorbası yoğurtlu terbiyesi ve sirke ile ayrı bir güzel lezzet alıyor. Hastalıklara şifa, doğal kolajen içeren, sağlık deposu "Kelle Paça" çorbası evde kolaylıkla yapılabilir. Peki Kelle paça çorbası nasıl yapılır, püf noktaları nedir? Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? İşte Bağışıklık sistemini güçlendiren kelle paça tarifi!

KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

-1 adet kelle

-4 adet paça

-1 yumurta sarısı

-1/2 çay bardağı sirke

-2 yemek kaşığı un

-7-8 diş sarımsak

-Su ve tuz

Hazırlanışı;

İlk olarak Kelleyi ve paçaları etleri kendiliğinden ayrılmaya başlayana kadar düdüklü tencerede pişirin.

(Tencereye defne yaprağı, 1 soğan ve tane karabiber ekleyebilirsiniz.)

Daha sonra Etleri ayırıp, küçük parçalar halinde doğrayın.

Arzu ederseniz dilin zarını temizleyin ve küp küp doğrayın.

Etlerin tamamını haşlama suyuna ekleyin.

Yumurta sarısı, sirke ve unu bir kapta pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Kaynayan haşlama suyundan bir kepçe alarak yavaş yavaş yumurtalı karışıma ekleyerek karıştırın.

Ilınan bu karışımı çorbaya ekleyip hızlıca karıştırın.

Ezdiğiniz sarımsakları da ekleyin.

Son olarak bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatıp tuz ve karabiber ekleyin.

Servis esnasında; ezilmiş sarımsak ve sirke karışımı sunabilirsiniz. Ayrıca üzerine yağda toz biber yakarak gezdirebilirsiniz.

Afiyet Olsun.

KELLE PAÇA ÇORBASI YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Çorbanın terbiyesini yaparken tencerenizdeki kaynayan sudan terbiyenize 1 kepçe

ilave etmeli ve ılıklaştırmalısınız. Biri çok sıcak diğeri çok soğuk olursa çorba kesilebilir. Servis ederken üzerine sirke gezdirebilirsiniz. Tuz ile havanda iyice ezdiğiniz sarımsakları sirke ile karıştırarak bir sos hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız sarımsaklı sirkeyi çorbanın yanında servis edebilirsiniz.

KELLE PAÇA ÇORBASI FAYDALARI

Kanser hastaları için gerekli olan kollejen maddesini içerisinde bulundurmasından dolayı kelle paça çorbasının kanser tedavisinde oldukça faydalı olduğu söylenmektedir.

Kalsiyum, magnezyum, fosfor eksikliğinden kaynaklı sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Anemi hastalığı oldukça faydalıdır.

Omega 3 bakımından da çok önemlidir.

İçerisindeki D vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.



