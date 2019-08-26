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Bağlılık Aslı’dan ilk fragman geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 26.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı, Bağlılık Üçlemesinin ilk filmi Aslı Türkiye’nin 2020 Oscar Adayı seçildi.

Bağlılık Aslı’dan ilk fragman geldi

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı BAĞLILIK ASLI filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen ASLI, Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bağlılık Üçlemesi’nin ilk filmi... Başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel’in yeraldığı film, 20 Eylül’de vizyona girecek...

Senaryo aşamasında MPA APSA Film Fonunun da desteklediği filmin konusu kısaca şöyle;

‘Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan Aslı, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur; Gülnihal… Onun da bir bebeği vardır. Gülnihal’in gelişi ile Aslı kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar…’

Bağlılık Aslı, dünyanın dört bir yanında, tüm modern kentlerde yaşanan evrensel bir konuya değiniyor. Modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazları ve bu durumun kadınların yakın çevreleriyle olan ilişkilerine yansımalarını yargılamadan, yalnızca şahit olarak izleyiciye sunan film bu konuyu daha önce görülmemiş bir bakış açısıyla perdeye yansıtıyor.

Oscar adayları, Akademi üyelerinin oylarıyla 13 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Ödüller 9 Şubat 2020’de Hollywood’da bulunan Dolby Theatre’da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Baglilik_Asli_afis

Bugüne dek sinema dünyasında birçok başarı elde eden Semih Kaplanoğlu’nun 2010 yılında 60. Berlin Film Festivali'nden Altın Ayı ödülüyle dönen BAL filmi, Türkiye'nin "Yabancı Dilde Film Oscar Ödülü" adayı seçilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Semih Kaplanoğlu Bağlılık Üçlemesi Bağlılık Aslı

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