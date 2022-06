Bahalı ailesinin hayatına koruyucu aile oldukları "Melisa ve Masal" değer kattı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan Elif ve Bülent Bahalı çifti, koruyucu aile oldukları Melisa ve Masal'la hayatlarının değiştiğini belirtti.

Elif ve Bülent Bahalı çifti, evliliklerinin ikinci yılında çocuklarının olmaması üzerine koruyucu aile olmaya karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuruları uygun görülen çift, 1,5 yaşındaki Melisa'nın koruyucu ailesi oldu. Melisa'nın yalnız büyümesine gönülleri el vermeyince bir kez daha başvuruda bulunan çift 1 yaşındaki Masal'ı da ailelerine dahil etti.

- "Bu mutluluk asla tarif edilemez"

29 yaşındaki anne Elif Bahalı, AA muhabirine, eşiyle nişanlıyken çocukları olsa da bir çocuğu evlat edinme hayallerinin olduğunu söyledi.

Bahalı, tedavi görmelerine rağmen çocukları olmayınca evlat edinmek için başvurduklarını, bekleyişin uzun sürmesi sonrası koruyucu aile olmaya karar verdiklerini anlattı.

Koruyucu aile olmayla ilgili ilk başlarda çekinceleri olduğunu anlatan Bahalı, "Çocukları aileleri geri almak isterlerse, bizden alınırlarsa' diye aslında çok korkuyordum ve koruyucu aileliğe karşıydım." dedi.

Bahalı, her şeye rağmen aile sıcaklığına hasret çocuklara mutlaka iyi insanların kalplerini ve yuvalarını açmalarını gerekli olduğunu belirtti.

-"Bize çok şey öğrettiler"

Kızlarının kendilerine çok şey öğrettiğini ifade eden Bahalı, şöyle konuştu:

"Bugün bile geri alınmış olsalar yani onlarla her geçirdiğimiz gün bizim için gerçekten ödül, çünkü çok şey öğrettiler bize. Onlardan önce çok bağımsızdık. 'Oraya' gidelim, 'buraya' gidelim, gezelim. Bağımsız yaşıyorduk. Her dakika her şeyi yapabiliyorduk ama onlar bizi bağladı, bir yere sabit kalmamızı sağladılar. Eşimin işi gereği nerede iş bulsa biz oraya taşınıyorduk, gezici bir aileydik. Ama şimdi çocuklar için en iyisini düşünmek zorundayız. En basiti çocukların keyif aldığı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Kafe açtık tamamen çocuklara yönelik. Her şey onlar için bundan sonra böyle. Aslında koruyucu aile olmaktan korkmamak gerekiyormuş. "

Melisa ve Masal'ın kendisine "anne" dediği zaman çok mutlu olduğunu dile getiren Bahalı, "Etrafımızda koruyucu aile olmak isteyen, evlat edinmek isteyen arkadaşlarımız vardı zaten. Biz başvuru yaptıktan sonra ve kızları aldıktan sonra onlar da bizimle görüştükçe başvuru yaptılar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yani başkalarına önayak olmak bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Baba Bülent Bahalı da çocukların evin neşesi olduğunu ifade etti.

İşe gittiği zaman çocukları çok özlediğini dile getiren Bahalı, "Farklı bir duygu, bazı duygular var anlatılmaz." dedi.