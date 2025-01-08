Hiç tanışmadığı komşusundan gelen zarfla şaşkına döndü! İçindekilere inanamadı: Sosyal medyada anlam veremedi

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde ailesiyle birlikte yaşayan Jason isimli bir adam daha önce hiç tanışmadığı komşusundan gelen hediyeyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. İki çocuk babası olan Jason, "Karım temizlik yaparken ön kapıyı çalan birini gördü. Ben de gidip kapıyı kontrol etmeye karar verdim" dedi.

Jason kapıya gittiğinde beklenmedik bir şey buldu: Dışında Mutlu Noeller yazan ve içinde 200 dolar bulunan bir zarf. Reddit'ten hikayesini paylaşan Jason, "Bu komşularla daha önce hiç konuşmamıştık. Çok kafamız karıştı" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLA GECİKMEDİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü olay karşısında şaşırdıklarını dile getirerek yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kardeşim, hangi komşu sizinle tanışmadan 200 dolar hediye eder? Kafam karıştı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım bir sonraki taşınmaları benim mahallem olur" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Komşularım bana sadece ters ters bakıyorlar" yorumunda bulundu.