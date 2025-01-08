Tuvalet eğitimi verdiği 2 yaşındaki oğlunu odasında yerde yatarken buldu! "Elinde dışkısıyla uyumuş"

MYNET|DIŞ HABERLER Jordan Scarfino isimli bir kadın TikTok'tan yaptığı paylaşımıyla 20 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. 2 yaşındaki Gio isimli oğluna tuvalet eğitimi verdiği sırada yaşadığı ilginç bir deneyimi sosyal medyadn paylaşan Scarfino adeta diğer annelerin hislerine tercüman oldu. Oğlunu elinde dışkı tutarak yerde yatarken gören Scarfino, ilk olarak kendisini annesini arayıp yardım istedi ardından ise kendisiyle birçok kişinin aynı durumu yaşamış olabileceğini düşünerek bu anları paylaşmaya karar verdi.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Oğlunu elinde dışkısıyla yerde yatarken görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Scarfino, "Onu dışkı tutarken gördüğümde hemen annemi aradım. Elinde dışkısıyla uyumuş. Annem çok güldü ve 'Hemen videoya çekmen lazım' dedi. Bu yüzden telefonu kapattım, videoyu kaydettim. Islak mendille o uyurken elinden dışkıyı aldım. Ellerini dikkatlice temizledim, parmaklarını tırmalayarak son zerresini çıkardım. Uyandığında dışkının nereye gittiğini sordu" diyerek anlattı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "5 erkek çocuk annesi olarak her şeyi gördüğümü sanıyordum. Görünüşe göre öyle değilmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "2 yaşındayken annem her gün dışkılı bezlerle resim yapmamla uğraşmak zorundaydı" yorumunda bulundu.