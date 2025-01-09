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  4. Alkollü sürücü cezadan kurtulmak için her yolu denedi! Polisle flört etmek isterken saniye saniye vücut kamerasına yakalandı

Alkollü sürücü cezadan kurtulmak için her yolu denedi! Polisle flört etmek isterken saniye saniye vücut kamerasına yakalandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.01.2025 09:43
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Sophia Ross, alkollü araç kullandığı iddiasıyla polis tarafından durduruldu. Ancak gözaltına alınmadan önce Ross ceza almamak için her yolu denedi. Polis vücut kamerasına yansıyan görüntülerde Ross'un polisle flört etmeye çalıştığı görüldü.

Alkollü sürücü cezadan kurtulmak için her yolu denedi! Polisle flört etmek isterken saniye saniye vücut kamerasına yakalandı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Sophia Ross, kolluk kuvvetleri tarafından sarhoş araba kullanmaktan dolayı durduruldu. Garson olarak çalıştığını ve ceza almaması gerektiğini söyleyen Ross, gözaltına alındığı sırada cezadan kurtulmak için polise, "Işıkları kapatın, öpüşeceğiz. Senin için her şeyi yaparım" dedi.

GÖMLEĞİNİ YUKARI KALDIRDI

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Kadın daha sonra gömleğini yukarı çekerek altındaki garsonluk yaptığı yerin üniformasını gösterdi. Polis memuru sakinliğini koruyarak dur işaretiyle yoluna devam etmeye çalıştı. New York Post'un haberine göre, polisin istediği ayıklık testi gerçekleşmeyince kadın gözaltına alındı.

Polisin kadının yeşil ışıkta durduğunu ve kaldırıma birkaç kez çarptığını gördüğü bildirildi. Kadın ayrıca polise durdurulmadan önce bir barda içki içtiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
polis
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