Tam yemek üzereyken fark ettiler! 'İnsan dişli' balık görenleri şaşkına çevirdi: "Yemeye cesaret edemedim"

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın güneydoğusunda tatildeyken Paula Moreira ve ailesi ızgara balık yapmak istedi. Ancak balığı pişirmeden önce Moreira, balığın dişlerini görünce inanamadı. 5,2 milyondan fazla izlenme alan videoda Moreira, "Böyle dişler mi? Takma diş gibi mi? Şuraya bak" dedi. Moreira balığın alt dudağını aşağı çekerek tam bir sıra diş gösterdi. Dişlerin insan dişlerine benzediğini ifade eden Moreira, büyükannesiyle plaja gittikten sonra 49 dolara (yaklaşık 1.734 TL) satın aldığı üç balıktan biri olduğunu söyledi.

"YEMEYE CESARET EDEMEDİM"

Balığı gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşandığını dile getiren Moreira, "O balığı gördüğümde şok oldum. Aynı anda hem çok tuhaf hem de komik olduğunu düşündüm. Bu yüzden telefonumu alıp o videoyu kaydettim ve Instagram hesabımda paylaştım. Yemeye cesaret edemedim. Ama ailem yedi ve bana diğerleri gibi balık gibi tadı olduğunu ve gerçekten lezzetli olduğunu söylediler" dedi.

"GÜÇLÜ KESİCİ DİŞLERİ VAR"

Deniz biyoloğu Joao Gasparani, yerel bir haber kuruluşuna yaptığı açıklamada, 88 cm uzunluğa ve 35 kilo ağırlığa kadar ulaşabilen balığın, kabuklu deniz hayvanlarını yemek için dişlere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kayalardan midye çıkartmak için balıkların güçlü dişlere sahip olması gerektiğini söyleyen Gasparani, "İnsan dişlerine benzeyen güçlü kesici dişleri var. Bu evrimin bir sonucu. Hayvan kabuklu deniz ürünleri yiyor, hatta kayalardan midye ve midye bile çıkarıyor, bu yüzden çok güçlü dişlere ihtiyacı var. Ayrıca ağzının çatısında dişleri var ve bu dişlerin hepsi yuvarlak, bu yüzden kabukları, salyangozları ve yengeçleri eziyor" dedi.