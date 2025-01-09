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Satın aldığı antika dolabın içinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Servet değerinde lüks ürünler... "Gözlerime inanamadım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.01.2025 12:37
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan Amanda DeWitt isimli bir kadın TikTok'tan başına gelen ilginç bir çevrimiçi alışveriş deneyimini anlattı. İnternet üzerinden antika bir dolap satın aldığını söyleyen Amanda, dolabın kendisine teslim edildiğinde içinden çıkan servet değerindeki lüks marka tabakları görünce şaşkına döndü.

Satın aldığı antika dolabın içinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Servet değerinde lüks ürünler... "Gözlerime inanamadım"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "itsamandadewitt" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Amanda isimli bir kadın, Facebook Marketplace'ten yeni satın aldığı antika tarzı dolabı açtığında içindekileri görünce gözlerine inanamadı. TikTok'tan "Lütfen ne bulduğuma bakın. Aslında bunu anlatacak kelime yok." notuyla yaptığı paylaşımında Amanda dolaptan Hermes ve Tiffany & Co markalarında tabak takımlarının çıktığını söyledi.

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"SADECE HAYAL EDEBİLECEĞİMİZ BİR ŞEYDİ"

Dolap evine ulaştığında çekmecelerinin sağlamlığını kontrol etmek istediğini söyleyen Amanda, "Her normal insanın yapacağı gibi dolabın kilidini açtım. Hiçbir şeyin kırılmadığından emin olmak için çekmeceleri dikkatle inceliyordum ki mükemmel durumda olan bir tabak seti gördüm. Gözlerime inanamadım. 12 tane vardı. Kesinlikle çok güzeldiler, bu sadece hayal edebileceğiniz bir şeydi. Bunların kazara dolapta bırakılıp bırakılmadığından emin değilim" dedi.

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Dolabı satın aldığı satıcıya mesaj atarak tabakları soran Amanda, "Elbette kötü bir insan değilim. Ben de bana dolabı satan kadına mesaj attım. Satıcı da hemen yanıt verdi ve hızla unutulan eşyaları almaya geldi" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Muhtemelen hiçbir şey söylemezdim. Benden çok daha iyi davranıyorsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Cennete gideceksin. Çünkü ben olsaydım bunu yapamazdım. O gün muhtemelen Hermes tabaklarıyla bir akşam yemeği partisi düzenlerdim" yorumunu ekledi.

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Express
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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