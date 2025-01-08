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  4. Tıraş olurken kendini kestikten sonra tıraş bıçağı şirketine 6 bin 250 dolarlık (221 bin TL) dava açtı! "Bu ciddi bir hataydı"

Tıraş olurken kendini kestikten sonra tıraş bıçağı şirketine 6 bin 250 dolarlık (221 bin TL) dava açtı! "Bu ciddi bir hataydı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.01.2025 17:01
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İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan 48 yaşındaki Nick Silverthorn isimli bir adam yerel mağazadan satın aldığı tıraş bıçaklarıyla iki yanağını da kesmesinden sonra tıraş bıçağı şirketine dava açtı. Tıraş bıçaklarının arızalı olduğunu iddia ederek açtığı davada Silverthorn'a tıraş bıçağı şirketi tarafından 6 bin 250 dolar (yaklaşık 221.073 TL) tazminat ödendi.

Tıraş olurken kendini kestikten sonra tıraş bıçağı şirketine 6 bin 250 dolarlık (221 bin TL) dava açtı! "Bu ciddi bir hataydı"

MYNET|DIŞ HABERLER 48 yaşındaki Nick Silverthorn isimli bir adam yerel mağazadan satın aldığı tıraş bıçaklarının eve gelip ilk kullandığında iki yanağını da kestiğini söyledi. Jiletlerden birinin çıktığını fark ettiğini ve jiletin arızalı olduğunu düşündüğünü dile getiren Silverthorn tıraş bıçağı üreticisine dava açmaya karar verdi.

"20 DAKİKADAN FAZLA KANADI"

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Tıraş bıçağının ilk kullanımında iki yanağını da kestiğini dile getiren Silverthorn, "Bu sıradan bir tıraş kesimi değildi. Cildimi kesti. Kesiklerim yirmi dakikadan fazla kanadı. Başkalarını korumak için harekete geçtim çünkü onlar benim kadar şanslı olmayabilirler. Bu ciddi bir hataydı. Büyük çocuklarla mücadele etmek bir prensip meselesiydi ve ben de bunu yaptım ve kazandım" dedi.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Yarı zamanlı peyzaj mimarı Silverthorn, yüzündeki kesiklerin fotoğraflarını çektirdi ve delil olarak da tıraş bıçağını, kutusunu ve faturasını sakladı. Yüzündeki yaraların iyileşmesinin haftalar sürdüğünü ve yanağında izler kanadığını söyleyen Silverthorn, "Bu, her gün aldığım bir kesik veya sıyrık değildi. Cildimi kesmişti. Otuz yıldır tıraş oluyordum ve hiç böyle kesiklerim olmamıştı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Londra tıraş bıçağı jilet
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