Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyanın en ünlü sperm donörü Kyle Gordy 2025 yılı hedefini açıkladı! "100 çocuk babası olacağım"

Dünyanın en ünlü sperm donörü Kyle Gordy 2025 yılı hedefini açıkladı! "100 çocuk babası olacağım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.01.2025 12:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki Kyle Gordy isimli sperm donörü 2025 yılı için 100 bebek hedefi olduğunu söyledi. Dünya çapında tanınan sperm donörü şu anda 87 çocuğun biyolojik babası olarak biliniyor. 2025 yılındaki 100 bebek arzusunun sadece bir başlangıç olduğunu söyleyen Gordy, "Sanırım kadınların bana ihtiyacı kalmayana kadar bebek yapmaya devam edeceğim" dedi.

Dünyanın en ünlü sperm donörü Kyle Gordy 2025 yılı hedefini açıkladı! "100 çocuk babası olacağım"

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Kyle Gordy isimli sperm donörü dünya genelinde bir hayli popüler. Hizmetlerini ücretsiz olarak sunduğunu ifade eden Gordy, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeni hedefleri olduğunu açıkladı. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde dünya çapında resmi olarak 100 çocuğu olacak.

"HARİKA BİR DUYGU"

88

Instagram'da 3.000'den fazla takipçisi bulunan Kyle, NeedToKnow'a yaptığı açıklamada, "Bu kadar çok çocuğun babası olmak harika bir duygu. Bütün bu kadınların, bunun mümkün olmayacağını düşündükleri bir zamanda aile kurmalarına yardımcı olduğum için çok mutluyum. Ancak dünya nüfusunun tamamı üzerinde önemli bir etki yaratmaktan çok uzağım. Bu daha başlangıç ama dürüst olmak gerekirse, sahip olmak istediğim çocuk sayısı konusunda belirli bir hedefim yok. Sanırım kadınların bana ihtiyacı kalmayana kadar bebek yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Bir uçakta 2 erkek yolcunun arasında sıkışıp kaldım

Bir uçakta 2 erkek yolcunun arasında sıkışıp kaldım

 Dansları kabusa dönüştü! Yer yarıldı bir anda içine gömüldüler

Dansları kabusa dönüştü! Yer yarıldı bir anda içine gömüldüler

 Düğün kıyafeti 'uygunsuz' bulundu! Yorum yağdı

Düğün kıyafeti 'uygunsuz' bulundu! Yorum yağdı

 Annesinin kıyafeti şoke etti! "Beklediğim bu değildi"

Annesinin kıyafeti şoke etti! "Beklediğim bu değildi"

 'Kıyamet günü barınağı' demişti! Tasarım hatası dikkat çekti

'Kıyamet günü barınağı' demişti! Tasarım hatası dikkat çekti
Express
Anahtar Kelimeler:
sperm sosyal medya donör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kerimcan Durmaz tutuklanıp cezaevine gönderildi

Kerimcan Durmaz tutuklanıp cezaevine gönderildi

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Hiç tanışmadığı komşusundan gelen zarfla şaşkına döndü

Hiç tanışmadığı komşusundan gelen zarfla şaşkına döndü

2025'te 100 çocuk babası olacağım

2025'te 100 çocuk babası olacağım

"Spor salonunda taciz edildim" dedi! Destek yerine linç yağdı

"Spor salonunda taciz edildim" dedi! Destek yerine linç yağdı

Okyanusta poz vermek isteyen kadın dalgalarla sürüklenerek hayatını kaybetti

Okyanusta poz vermek isteyen kadın dalgalarla sürüklenerek hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.