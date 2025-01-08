Dünyanın en ünlü sperm donörü Kyle Gordy 2025 yılı hedefini açıkladı! "100 çocuk babası olacağım"

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Kyle Gordy isimli sperm donörü dünya genelinde bir hayli popüler. Hizmetlerini ücretsiz olarak sunduğunu ifade eden Gordy, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeni hedefleri olduğunu açıkladı. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde dünya çapında resmi olarak 100 çocuğu olacak.

"HARİKA BİR DUYGU"

Instagram'da 3.000'den fazla takipçisi bulunan Kyle, NeedToKnow'a yaptığı açıklamada, "Bu kadar çok çocuğun babası olmak harika bir duygu. Bütün bu kadınların, bunun mümkün olmayacağını düşündükleri bir zamanda aile kurmalarına yardımcı olduğum için çok mutluyum. Ancak dünya nüfusunun tamamı üzerinde önemli bir etki yaratmaktan çok uzağım. Bu daha başlangıç ama dürüst olmak gerekirse, sahip olmak istediğim çocuk sayısı konusunda belirli bir hedefim yok. Sanırım kadınların bana ihtiyacı kalmayana kadar bebek yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.