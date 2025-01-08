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Düğün parası 1 milyon TL'yi yanlışlıkla çöpe attı! Gözyaşlarına hakim olamadı: "Bir mucize bekledim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.01.2025 09:49
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Çin'in Qingdao bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Khuong isimli bir adam düğün için hazırladığı 230 bin yuan (yaklaşık 1.109.207 TL) nakit parayı çöpe attı. Biriktirdiği parayı çöp poşetinde sakladığını ve fark etmeden çöp olduğunu düşünerek attığını ifade eden Khuong, "O sırada başım dönüyordu, uzuvlarım zayıftı, gökyüzünün çökmek üzere olduğunu düşündüm, her şey çöküyormuş gibi hissettim. Attığımı fark edince bir mucize bekledim" dedi.

Düğün parası 1 milyon TL'yi yanlışlıkla çöpe attı! Gözyaşlarına hakim olamadı: "Bir mucize bekledim"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Qingdao bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Khuong isimli bir adam ay içinde gerçekleştirelecek düğünü için 230 bin yuan biriktirmişti. Birikimini plastik poşette saklayan adam daha sonra poşeti kazara halka açık bir çöp kutusuna attı. Hatasını fark ettikten sonra yardım için bina yönetimiyle temasa geçen Khuong, güvenlik kameralarından parayı kimsenin almadığını ve büyük olasılıkla çöp transfer istasyonuna aktarıldığını tespit eden yönetimle birlikte hemen bölgeden sorumlu temizlik personeliyle temasa geçti

4 TON ÇÖPÜN ARASINDAN BULUNDU

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Çöpün atılmasından 10 dakika sonra çöpçülerin toplamaya geldiğini fark eden Khuong hemen şehir çöplüğüne gitti. Şehir çöplüğünde toplanmış yaklaşık 200 çöp kutusunun bulunduğunu söyleyen Khuong çöplerin 4 ton ağırlığında olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. 7 çöp toplama personelinin yardımıyla 4 ton çöp karıştırılıp kaybolan para çantası bulundu.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Çin çöp
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