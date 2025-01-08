Düğün parası 1 milyon TL'yi yanlışlıkla çöpe attı! Gözyaşlarına hakim olamadı: "Bir mucize bekledim"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Qingdao bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Khuong isimli bir adam ay içinde gerçekleştirelecek düğünü için 230 bin yuan biriktirmişti. Birikimini plastik poşette saklayan adam daha sonra poşeti kazara halka açık bir çöp kutusuna attı. Hatasını fark ettikten sonra yardım için bina yönetimiyle temasa geçen Khuong, güvenlik kameralarından parayı kimsenin almadığını ve büyük olasılıkla çöp transfer istasyonuna aktarıldığını tespit eden yönetimle birlikte hemen bölgeden sorumlu temizlik personeliyle temasa geçti

4 TON ÇÖPÜN ARASINDAN BULUNDU

Çöpün atılmasından 10 dakika sonra çöpçülerin toplamaya geldiğini fark eden Khuong hemen şehir çöplüğüne gitti. Şehir çöplüğünde toplanmış yaklaşık 200 çöp kutusunun bulunduğunu söyleyen Khuong çöplerin 4 ton ağırlığında olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. 7 çöp toplama personelinin yardımıyla 4 ton çöp karıştırılıp kaybolan para çantası bulundu.