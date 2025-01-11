Yasak aşk ortalığı karıştırdı! 2 kocası bulunan Taylandlı kadın eşlerini başka bir adamla aldatırken yakalandı: Eşler kadının sevgilisine birlikte saldırdı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Surin kentindeki bir pazar yerinde oldukça tuhaf bir an yaşandı. Yasal ve dini nikahlı olmak üzere 2 eşi bulunan ismi açıklanmayan Taylandlı bir kadın eşlerini İngiliz bir turistle aldattı. Eşler kadının kendilerini bir İngiliz gurbetçiyle aldattığını öğrenmesinin ardından olay yerine geldi ve ikisi birlikte adamı darp etti. Ortalık bir anda savaş alanına dönüştü.

SEVGİLİSİYLE BULUŞMASINA ÇAĞIRDI

Yerel haberlere göre, ismi açıklanmayan kadın İngiliz sevgilisiyle pazar yerinde alkolü fazla kaçırınca sarhoş oldu. Kadını iki eşi telefonla arayarak nerede olduğunu sordu ve sarhoş kadın eşlerine adresini verdi. Eşler olay yerine geldiğinde kadının kendilerini başka bir adamla aldattığını gördü.

Kadının ihanetiyle öfkeden deliye dönen eşlerden biri elindeki içki şişesinin karısının sevgilisine doğru fırlattı. Bir anda ortalık karıştı ve üç adam büyük bir kavgaya tutuştu. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede viral oldu.