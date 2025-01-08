Tatilleri kabusa döndü! Okyanusta poz vermek isteyen kadın dalgalarla sürüklenerek hayatını kaybetti: Her şey saniyeler içinde yaşandı

MYNET|DIŞ HABERLER Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhian şehrinden Avustralya'nın Perth bölgesine taşınan Olya Tikhanova, eşi ve 14 yaşındaki kızıyla birlikte Esperance yakınlarındaki Salmon Plajı'na 1 haftalık tatile gitmişti. Tatil sırasında okyanusta poz vermek isteyen Tikhanova dalgalar tarafından sürüklendi.

40 yaşındaki Olya Tikhanova'nın dalgalar tarafından sürüklendiği sırada kayalara çarparak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Tikhanova sudan çıkartılmasına rağmen kurtarılamadı.