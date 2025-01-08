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  4. Tatilleri kabusa döndü! Okyanusta poz vermek isteyen kadın dalgalarla sürüklenerek hayatını kaybetti: Her şey saniyeler içinde yaşandı

Tatilleri kabusa döndü! Okyanusta poz vermek isteyen kadın dalgalarla sürüklenerek hayatını kaybetti: Her şey saniyeler içinde yaşandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.01.2025 11:48
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Olya Tikhanova, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhian şehrinden Perth'e göç etmişti. Kocası ve 14 yaşındaki kızıyla birlikte Avustralya'nın güney kıyısındaki Esperance bölgesine tatile gitmişti. Ancak Tikhanova bu tatilde okyanusta poz vermek isterken dalgalar tarafından sürüklenerek hayatını kaybetti.

Tatilleri kabusa döndü! Okyanusta poz vermek isteyen kadın dalgalarla sürüklenerek hayatını kaybetti: Her şey saniyeler içinde yaşandı

MYNET|DIŞ HABERLER Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhian şehrinden Avustralya'nın Perth bölgesine taşınan Olya Tikhanova, eşi ve 14 yaşındaki kızıyla birlikte Esperance yakınlarındaki Salmon Plajı'na 1 haftalık tatile gitmişti. Tatil sırasında okyanusta poz vermek isteyen Tikhanova dalgalar tarafından sürüklendi.

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40 yaşındaki Olya Tikhanova'nın dalgalar tarafından sürüklendiği sırada kayalara çarparak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Tikhanova sudan çıkartılmasına rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya okyanus
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