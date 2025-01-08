Bu kiralık daire ülkede popüler oldu! Sadece 6 m2'lik ve aylık kirası 7000 TL... "Dev tuvalet dairesi"

MYNET|DIŞ HABERLER Son dönemde özellikle Japonya'da yeni bir daire tipi popüler olmaya başladı. Lüks apartman dairelerinde bulunan ve şehir merkezindeki konumları sayesinde pek çok kişinin ilgisini çeken daireler sadece 6 m2'lik ancak son derece modern olanaklara sahip.

6 metrekarelik alana sahip oda, klima, akıllı tuvalet, banyo ve iki adet katlanır masa dahil olmak üzere şaşırtıcı derecede tam donanımlıdır. Ancak sıkışık tasarım daireyi hapishane hücresi gibi gösteriyor çünkü sadece bir küçük pencere var. Kiracıların tuvaleti kullanırken bacaklarını küvete doğru uzatmaları gerekiyor. Aylık kira yalnızca 35.000 yen (yaklaşık 7000 TL) olup bu bölgeye kıyasla son derece düşük bir fiyat.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER

Hapishane benzeri tuvalet dairesi çok popüler ama aynı zamanda sosyal ağlarda birçok karışık tepkiye de neden oluyor. Pek çok kişi bu kadar küçük bir odada yaşamayı kabul edemeyeceklerini iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aslında bu sadece dev bir tuvalet" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Odayı görür görmez aniden nefes darlığı hissettim" yorumunu yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ise daireyi rahat ve kullanışlı bulduğunu söyleyerek savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İşe yakınsa ve seyahat süresinden tasarruf sağlıyorsa, bunu hafta içi üs olarak kullanabilir ve hafta sonu eve gelebilirim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nemli olması dışında iyi görünüyor. Tuvalet ve banyo alanlarını bölmelerle ayırırlarsa daha güzel görünür" yorumunda bulundu.