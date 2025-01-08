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  4. Torunlarına gelin ve damat seçen anneannenin tepkileri gülümsetti! 'Sakın kızım dikkat et'

Torunlarına gelin ve damat seçen anneannenin tepkileri gülümsetti! 'Sakın kızım dikkat et'

08.01.2025 10:27
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.01.2025 10:27
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Batuhan Şaraplı adlı içerik üreticisi, büyükannesinden torunları için gelin ve damat adaylarını seçmesini istedi. Büyükannenin adayları gördükçe verdiği tepkiler gülümsetti. O anlar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine yerleşmeyi başardı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderide büyükanne torunları için gelin ve damat adaylarını değerlendirirken eğlenceli anlar yaşandı. Torununun telefondan gösterdiği adaylara dikkatli bir şekilde bakan büyükannenin ilk tepkisi genellikle "bismillahirrahmanirrahim" demek oldu. Büyükanne daha sonra torunlarını 'Aman kızım dikkat et', 'Oğlum sakın ha' diyerek uyardı.

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Büyükannenin tepkileri kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok şeker" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Allah uzun ömürler versin bizi güldürdü" yorumunu yaptı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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