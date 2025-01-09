92 yaşındaki kadın 94 yaşındaki kocasından boşanmak istedi! Öyle bir dilekçe yazdı ki sosyal medyada 8 milyon izlenmeye ulaştı: "Yüzyılın boşanması"

MYNET|DIŞ HABERLER 90'lı yaşlarındaki bir çift Vietnam sosyal medyasının gündemine yerleşmeyi başardı. 92 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın 94 yaşındaki eşinden boşanmak için boşanma dilekçesini ciddiyetle okumaya başladı. O anlar torunları tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede 8,6 milyon izlenme sayısına ulaştı.

"ARTIK BİRLİKTE YAŞAYAMAYIZ"

92 yaşındaki kadın eşine boşanma dilekçesini büyük bir ciddiyetler okurken dilekçede, "Artık yaşlı ve zayıfız ve artık birlikte yaşayamayız. Boşanma talebinde bulunuyorum. Mahkemeden bunu bizim memnuniyetimize göre ayarlamasını isteyeceğiz. Sadece burayı imzala. Şu andan itibaren senin ve benim birbirimizle hiçbir ilgimiz yok. Mülkiyetin bölünmesine gerek yoktur. Çocuk büyümüştür ve artık bakıma ihtiyacı yoktur. Boşanmaktan korkmuyorum. Ama boşanmayacağımdan korkuyorum..." ifadeleri yazılıydı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu boşanma yüzyılın boşanması olarak değerlendirilmelidir." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bekar bir anne olmak çok zor, yaşlı bayan. Lütfen yaşlı adamın yanına dönün" yorumunda bulundu.