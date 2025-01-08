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Casio MTP-E350BL-1BVDF Kol Saati indirime girdi! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat
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Casio MTP-E350BL-1BVDF Kol Saati indirime girdi! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
08.01.2025 12:11
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Havalı, hoş tasarımlı ve dayanıklı bir saat almak ancak öyle cep yakan fiyatlar ödemek istemiyorsanız bugünkü fırsat tam size göre! Casio'nun MTP-E350BL-1BVDF Kol Saati bugüne özel kaçırılmayacak bir indirimle saat tutkunlarını bekliyor.

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Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Casio MTP-E350BL-1BVDF Kol Saati, Unisex

Adsız tasarım - 2025-01-08T120132.439

Paslanmaz çelik kasaya ve dayanıklı mineral cama sahip olan Casio MTP-E350BL-1BVDF Kol Saati, üç yıllık pil ömrü ile öne çıkıyor. Orijinal deri kayışıyla havalı bir görünüm sunan saatin kadranı sade ve okunaklı bir tasarıma sahip. 3 ATM su geçirmezlik özelliği de bulunan saat yüzme gibi sudaki aktivitelerde rahatlık ve güvenlik sunuyor. Günlük kullanım için de ideal olan saat, kombinlerinizin havasını yükseltip sizi olduğunuzdan çok daha havalı gösterecek.

Kullanıcılar ne diyor?

Casio MTP-E350BL-1BVDF Kol Saati kullanıcılar tarafından şık tasarımı, uygun fiyatı ve dayanıklılığı ile günlük kullanıma uygun bir saat olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar, saatten genel anlamda memnun kaldıklarını belirtiyorlar.

Ürünü İncele

supertasarruf

Bu içerik 8 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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