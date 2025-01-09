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  4. Bagaj görevlisi, valizlerini plastikle saran yolculara uyarıda bulundu! "Uçağa yetişememesi anlamına gelebilir"

Bagaj görevlisi, valizlerini plastikle saran yolculara uyarıda bulundu! "Uçağa yetişememesi anlamına gelebilir"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.01.2025 17:20
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Bagaj görevlisi, uçuş sırasında valizlerini plastikle saran yolculara TikTok üzerinden uyarıda bulundu. Bagaj göevlisi valiz üzerinde kimliği belirlemek için sarılan kurdele, ip ya da plastiklerin tarama sırasında sorun çıkarttığını söyledi. Taranmayan valizlerin manuel işleme alındığını belirten bagaj görevlisi, "Bu da çantanızın uçağa yetişememesi anlamına gelebilir" dedi.

Bagaj görevlisi, valizlerini plastikle saran yolculara uyarıda bulundu! "Uçağa yetişememesi anlamına gelebilir"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "teh_deagz" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Adrian isimli bir bagaj görevlisi bagajınızı plastikle sarmamanız konusunda uyardı. Tamamen plastiğe sarılı bir valizin bantta hareket ettiği anları kaydederek sosyal medyadan paylaşan Adrian, "Sevgili gezginler bunu yapmayın. İnsanların bavullarına kimliklerini belirlemelerine yardımcı olmak için bağladıkları kurdeleler, bagaj salonunda çantanın taranması sırasında sorunlara yol açabiliyor. Çanta otomatik olarak taranamazsa manuel işleme alınabilir ve bu da çantanızın uçağa yetişememesi anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİLMEDİ

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kurdele yok mu? Olamaz. Hangi çantanın bizim olduğunu hemen öğrenmemiz gerekiyor. Kurdele kullanımından dolayı asla bir bagaj sorunu yaşamadım." yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çantalarım çok sert bir şekilde taşındığı için zarar görebiliyor, bu yüzden ben onları sarıyorum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Son uçuşlarımdan sonra valizlerimi plastikle saracağım. Bavullar yepyeniydi ama çalışanlar onları perişan etti" yorumunda bulundu.

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Express
Anahtar Kelimeler:
valiz havalimanı bavul
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