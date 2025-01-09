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  4. Alarmın adresi Çin! Hastaneler dolup taştı... Yataklarda kıvranan çocukların görüntüleri endişelere neden oldu

Alarmın adresi Çin! Hastaneler dolup taştı... Yataklarda kıvranan çocukların görüntüleri endişelere neden oldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.01.2025 11:15
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Çin'in Pekin şehrindeki bir hastanede kaydedilen görüntüler dünya basınında yer alınca yeni bir pandemi endişesini de beraberinde getirdi. Hastanede kaydedilen görüntülerde bekleme odası gibi görünen bir yerde bebeklerin ve çocukların serumlara bağlanarak tedavi altına alındığı gösterildi.

Alarmın adresi Çin! Hastaneler dolup taştı... Yataklarda kıvranan çocukların görüntüleri endişelere neden oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Pekin şehrindeki bir hastanede kaydedilen görüntüler HMPV virüsü nedeniyle hastanelerin hastalarla dolup taştığını gösterdi.

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Hastaların büyük bir çoğunluğunu küçük çocuklar oluşturdu. Doktorlar hastaneye gelen hastalarda grip benzeri semptomlar ile günlerce süren yüksek ateş olduğunu dile getirdi.

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"KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

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Hastanede tedavi altına alınan çocukların aileleri sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda virüsün şaka olmadığını söyledi. Aileleri kalabalık yerlerden uzak durmaya çağıran bir anne, "Süpermarkete gittik ve oğlum HMPV ile geri geldi. Lütfen çocuğunuzu kalabalık yerlere götürmeyin" ifadelerini kullandı.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tatilde bir alışveriş merkezine gittik ve HMPV testi pozitif çıktı" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu virüs şaka değil, zavallı bebeğim. Günlerdir yüksek ateşi var ama tedaviden sonra iyileşiyor. Çocuğunuzla dışarı çıktığınızda dikkatli olun." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin virüs Pekin
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