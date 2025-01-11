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Hindistan'da bir anda ortaya çıktı! 'Gizemli virüs' denildi: Yüzlerce kişiyi aniden kel bıraktı... Kimse nedenini anlayamadı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.01.2025 08:35
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Hindistan'ın Buldhana bölgesindeki sağlık yetkilileri, yüzlerce köylünün aniden saçlarının dökülmeye başlamasının ardından şaşkına döndü. Bölgedeki 15 köyde rastlanan garip virüsün, saç derisinde yoğun kaşıntıyla başladığı düşünülüyor. Sağlık yetkilileri hastalığın görüldüğü 15 köyün hiçbirinde ortak bir nokta olmaması nedeniyle buna neyin sebep olduğunu bilmiyor.

Hindistan'da bir anda ortaya çıktı! 'Gizemli virüs' denildi: Yüzlerce kişiyi aniden kel bıraktı... Kimse nedenini anlayamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Dünya şu anda eskiden "Çin gizemli virüsü" olarak adlandırılan ancak daha sonra HMPV olarak ortaya çıkan virüsle uğraşırken çok garip semptomlar gösteren başka bir virüs ortaya çıktı. Hindistan'ın Buldhana bölgesindeki sağlık yetkilileri çocuklarda dahil olmak üzere yüzlerce insanı kel bırakan yeni virüs karşısında şaşkın. 15 köyde görülen virüsün ortak noktasının bulunmaması da kafaları karıştıran bir başka detay.

SAÇLAR TUTAM TUTAM DÖKÜLÜYOR

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Saç derisinde yoğun kaşıntıyla başlayan virüsün semptomları hafif bir dokunma ya da çekmeyle saçların tutam tutam dökülmesiyle devam ediyor. Saç dökülmesinin iki ila üç gün sürdüğü belirtiliyor. Şu ana kadar 150 erkek, kadın ve çocuğun saçlarını kaybettiği, toplamda yaklaşık 400 kişinin diğer semptomlardan etkilendiği söylendi.
Times of India'nın haberine göre, yerel olarak "kellik virüsü" olarak adlandırılan bu hastalıktan etkilenen başlıca köyler Hingna, Bondagon, Bhota ve Pahur Purna.

KİRLİ SU KAYNAKLI OLABİLİR

Shegaon'daki bir sağlık görevlisi olan Dr. Anil Banker, virüsün kirli su, beslenme yetersizlikleri, bazı kozmetik ürünlerine karşı oluşan olumsuz reaksiyonlar gibi aynı anda meydana gelen birkaç korkunç şeyin karışımından kaynaklanmış olabileceğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
virüs Hindistan kellik
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