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  4. Los Angeles'taki büyük yangını önceden bilmiş! 1 yıl öncesindeki sözleri sosyal medyada görüntüler yeniden gündeme geldi

Los Angeles'taki büyük yangını önceden bilmiş! 1 yıl öncesindeki sözleri sosyal medyada görüntüler yeniden gündeme geldi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.01.2025 15:53
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley bölgelerindeki orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor. 5 bin dönümden fazla alan küle dönerken insanlar şehri terk ediyor. Geçtiğimiz yıl konuk olduğu bir podcastte Joe Rogan'ın bir itfaiyecinin kendisine "Bir gün, rüzgâr esecek ve yangın Los Angeles'ı yakıp geçecek, okyanusa kadar uzanacak ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey olmayacak" ifadeleri yeniden gündem yarattı.

Los Angeles'taki büyük yangını önceden bilmiş! 1 yıl öncesindeki sözleri sosyal medyada görüntüler yeniden gündeme geldi

Geçen yıl 'The Joe Rogan Experience' programına konuk olan 57 yaşındaki komedyen Joe Rogan, 19 Temmuz 2024'te yayınlanan bölümünde kendisinin Los Angeles'tan Teksas'a taşınma nedenini ismini açıklamadığı bir itfaiyeciyle arasında geçen diyalog olduğunu söyledi.

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Meslektaşı Sam Morill ile konuşurken 2024 yılında Rogan, "Yangınlardan dolayı evimden üç kez tahliye edildim. Sonuncusunda, evimin önündeki iki ev yerle bir oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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Rogan, itfaiyecinin kendisini orman yangınlarına karşı uyardığını ve yangınlardan birinin durdurulamaz hale geldiğinde işin şansa kaldığını söylediğini aktararak, "Bir gün, doğru rüzgar esecek ve yangın Los Angeles'ı yakıp geçecek, okyanusa kadar uzanacak ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey olmayacak. Bu yangınlar o kadar büyük ki... bir kere çıktığında, o kadar yayılıyor ki, yapabilecekleri hiçbir şey olmuyor' dedi. Tek çözümün tahliye olduğunu söyledi." dedi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Video sosyal medyadan tekrar yayılmaya başlayınca Rogan Instagram hesabının hikaye bölümünden "Uyarı işaretleri oradaydı" ifadelerini kullanarak yeniden paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın kehanet Los Angeles
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