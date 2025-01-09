Ailesi büyük ikramiyeyi kazandı! Tek bir gecede zengin olan çocuk 'En kötü yanı' diyerek açıkladı: "Normal bir insan olma şansım yok"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "jaydenclark21" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Jayden Clarke isimli bir genç henüz 12 yaşındayken annesinin onu ve kız kardeşini okuldan aldığını ve evde onları büyük bir sürprizin beklediğini söylediğini anlattı. Ailesi evde onlara piyangodan gelen dev bir çek gösterdi. İlk başta piyangonun ya da paranın ne kadar büyük olduğunu anlamadığını belirten Clarke, "Annem ve babam çok heyecanlandığı için ben de heyecanlandım" dedi.

Clarke TikTok'ta yayınladığı ve kazançlarının ailesi üzerindeki etkisini anlattığı videoda, "Bir gecede oldukça fakir bir durumdan multimilyoner bir duruma geldik ve hayat oradan itibaren değişti. Hâlâ, bir şeyi istediğimizde onu elde etmek için bir nedene sahip olmamız veya bir şekilde onun için çalışmamız gerektiği şeklinde yapılandırılmış bir şekilde büyüdük. Piyangoyu kazanma deneyiminin, normal bir insan olma seçeneğinizin olmadığını hissettirdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"KENDİMİZİ YERSİZ HİSSETTİK"

Ebeveynlerinin, bu yeni zenginlik içinde kendilerine yol gösterecek kimse olmadığı için, hayatı nasıl yaşayacaklarını planlamak adına çocuklarını birkaç hafta okuldan aldığını söyleyen Clarke, "Çalışma ve paranın değeri konusunda tuhaf bir zihniyetiniz var. Çalışmadığımız için parayı hak etmediğimizi düşündüm. Mükemmel lüks bir evimiz vardı. Çoğu zaman kendimizi yersiz hissederdik, bu iki gerçeklik arasında kalırdık ve hiçbir yere ait olamazdık" diye konuştu.

Ebeveynlerinin 'paraya sahip olmaktan dolayı suçluluk duyduğunu' ve çoğu zaman 'dışlanmış' gibi hissettiğini, kazandıklarının övünülecek bir şey olmadığını düşündüğünü ancak Los Angeles'a taşındığından beri her şeyin daha iyiye gittiğini ekledi.