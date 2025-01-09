Camdan evin içine düşen havai fişek korku dolu anlar yaşattı! Kadının elbisesini yaktı: O anlar sosyal medyada viral oldu

2025 yılının ilk haftasını geride bırakmamıza rağmen sosyal medyada yeni yılın coşkusu hala devam ediyor. Yeni yıla girerken çoğu kişinin en büyük zevklerinden biri havai fişek gösterilerini izlemek. Dünyanın pek çok noktasında yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılanıyor. Havai fişekleri evlerinden izlemek isteyen bir çift korku dolu anlar yaşadı. Havai fişeklerin kıvılcımlarından biri çiftin gösteriyi izlediği açık camlardan birinden içeriye girdi. Kadının elbisesi yandı. Kazayı ucuz atlatan kadın o anları sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni fobim bu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ablam şanslı yine" yorumunu yaptı.