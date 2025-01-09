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  4. Camdan evin içine düşen havai fişek korku dolu anlar yaşattı! Kadının elbisesini yaktı: O anlar sosyal medyada viral oldu

Camdan evin içine düşen havai fişek korku dolu anlar yaşattı! Kadının elbisesini yaktı: O anlar sosyal medyada viral oldu

09.01.2025 12:11
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.01.2025 12:11
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde evlerinin penceresinden havai fişek gösterisini izleyen bir çift kabus dolu anlar yaşadı. Havai fişek evin açık camından içeri girerek kadının elbisesini yaktı.

2025 yılının ilk haftasını geride bırakmamıza rağmen sosyal medyada yeni yılın coşkusu hala devam ediyor. Yeni yıla girerken çoğu kişinin en büyük zevklerinden biri havai fişek gösterilerini izlemek. Dünyanın pek çok noktasında yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılanıyor. Havai fişekleri evlerinden izlemek isteyen bir çift korku dolu anlar yaşadı. Havai fişeklerin kıvılcımlarından biri çiftin gösteriyi izlediği açık camlardan birinden içeriye girdi. Kadının elbisesi yandı. Kazayı ucuz atlatan kadın o anları sosyal medyadan paylaştı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni fobim bu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ablam şanslı yine" yorumunu yaptı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya havai fişek
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