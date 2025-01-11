Komşuları uyardı! İşten eve erken dönen koca karısının yasak aşkını yakaladı: Eşi ve sevgilisini böyle ifşa etti

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü gündeme yerleşti. Görüntülerde ismi açıklanmayan eş karısının kendisini aldattığından şüphelenerek her zamankinden daha erken bir saatten işten evine döndü. Eve geldiğinde bir şeylerin ters gittiğini anlayan eş komşularının kendisini ihanet konusunda uyardığını söyledi.

"BİR ŞEY YAPMADIK"

Evde olmadığı saatlerde karısının evlerine bir erkekle birlikte girdiğini gören komşularının uyarısı üzerine şüphelenen koca işten erken döndü. Eve girdiğinde ise karısı ve sevgilisini yatakta bastı.

Karısının sevgilisi olduğu iddia edilen adama koca büyük bir öfkeyle sarıldı. O sırada ihanet eden eş ise kendisini 'Bir şey yapmadık' diyerek savundu. Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldıktan sonra açıklama yapan adam karısına boşanma davası açtığını dile getirdi.