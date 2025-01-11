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Komşuları uyardı! İşten eve erken dönen koca karısının yasak aşkını yakaladı: Eşi ve sevgilisini böyle ifşa etti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.01.2025 10:49
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Çin'in Jiangsu eyaletinin Suzhou şehrinde ismi açıklanmayan bir adam komşularının kendisini uyarması üzerine karısının ihanetini ortaya çıkarttı. İşten eve erken dönen koca karısı ve karısının sevgilisini evde bastı. Görüntülerin sosyal medyadan ifşa edilmesinden sonra kısa sürede gündem yarattı.

Komşuları uyardı! İşten eve erken dönen koca karısının yasak aşkını yakaladı: Eşi ve sevgilisini böyle ifşa etti

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü gündeme yerleşti. Görüntülerde ismi açıklanmayan eş karısının kendisini aldattığından şüphelenerek her zamankinden daha erken bir saatten işten evine döndü. Eve geldiğinde bir şeylerin ters gittiğini anlayan eş komşularının kendisini ihanet konusunda uyardığını söyledi.

"BİR ŞEY YAPMADIK"

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Evde olmadığı saatlerde karısının evlerine bir erkekle birlikte girdiğini gören komşularının uyarısı üzerine şüphelenen koca işten erken döndü. Eve girdiğinde ise karısı ve sevgilisini yatakta bastı.

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Karısının sevgilisi olduğu iddia edilen adama koca büyük bir öfkeyle sarıldı. O sırada ihanet eden eş ise kendisini 'Bir şey yapmadık' diyerek savundu. Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldıktan sonra açıklama yapan adam karısına boşanma davası açtığını dile getirdi.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Aldatma aldatmak ihanet
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