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  4. 2025 kehanetleri arasındaydı! Yaşayan Nostradamus Athos Salome aylar öncesinde Los Angeles'taki büyük yangını bildi: O bölgeye işaret etti

2025 kehanetleri arasındaydı! Yaşayan Nostradamus Athos Salome aylar öncesinde Los Angeles'taki büyük yangını bildi: O bölgeye işaret etti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.01.2025 07:38
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Yaşayan Nostradamus olarak bilinen Brezilyalı kahin Athos Salome, Kaliforniya'daki yıkıcı yangın felaketini aylar öncesinde öngördüğünü hatırlatınca 2025 kehanetleri bir kez daha gündeme geldi. Dünyaca ünlü kahin Aralık ayında yaptığı açıklamalarda 2025 yılı için "Yangınla bağlantılı küresel felaketlerde keskin bir artış olacak" ifadelerini kullanmıştı.

2025 kehanetleri arasındaydı! Yaşayan Nostradamus Athos Salome aylar öncesinde Los Angeles'taki büyük yangını bildi: O bölgeye işaret etti

MYNET|DIŞ HABERLER Covid-19'u, Kraliçe'nin ölümünü ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini önceden tahmin ettiğini iddia eden Brezilyalıkahin Salome, şimdi de doğru tahmin ettiği şeylerin kasvetli listesine Los Angeles yangınını ekledi.

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Kahin yangını aylar öncesinde öngördüğünü söyleyerek, "Bu felaketi daha da dikkat çekici kılan şey, özellikle de öngörümün yüzde yüz doğru olması. Özellikle Aralık 2023'ün başında yapılan röportajlarda, 2025'ten itibaren dünyanın 'yangınla bağlantılı küresel felaketlerde keskin bir artış' göreceğini öngörmüştüm. Doğrudan Kaliforniya'yı işaret ettim, bu da bu olayların yaşanması için koşulların oluştuğu ve sonuçlarının felaket olacağı anlamına geliyordu." ifadelerini kullandı.

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2025 yılı kehanetlerinin gerçekleşmesi durumunda gelecek konusunda daha sıkıntılı günlerin kapıda olduğunu söyleyen Salome, "Tanrı korusun, vizyonlarım gerçekleşmeye devam ederse, gelecek daha sıkıntılı olmalı. 2025 yılı için, insanlığın yaşamını kökten değiştirebilecek ekonomi ve teknolojiyle ilgili belirli olaylara da işaret ettim. Aynı şekilde, Kaliforniya'daki son yangınlar, iklim değişikliği ve afet riskini azaltma planları konusunda yanıcı bir uyarı niteliğindedir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kehanet kahin Athos Salome
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