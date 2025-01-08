Ev sahipleri arka bahçelerinde gizli bir bina keşfettiler! Ancak her şey göründüğünden çok farklıydı: "Bir tane alana bir tane bedava"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan bir çift, temmuz ayında eve taşındıktan kısa bir süre sonra arka bahçelerinde bulunan taş bir bina keşfetti. Ben ve Rebecca çifti sosyal medyadan yaptıkları paylaşımında, "Haberimiz olmadan fazladan bir bina satın aldığımız ortaya çıktı. Bir alana bir bedava fırsatını çok seviyoruz bu yüzden şikayetçi değiliz" ifadelerini kullandı.

EVCİL HAYVANLARI SAYESİNDE BULDULAR

Çift arka bahçelerinde bir tuvaletin olduğunu bilmediklerini ve evcil hayvanları sayesinde bu ek binayı keşfettiklerini sözlerine ekledi. Newsweek'e konuşan Ben, "Taşındığımızda, köpeklerin bu aşırı büyümüş çalılığın altında kaybolmaya devam ettiğini fark ettik ve ne yaptıklarını veya nereye gittiklerini bilmiyorduk. Sadece bir istinat duvarı veya çit olduğunu varsaydık ancak köpeklerin kaçamayacağından ve gizli tehlikeler olmadığından emin olmak istedik" dedi.

Köpeklerinin nereye gittiğini bilmek istedikleri için onları takip etmeye karar verdiklerini söyleyen Ben, çalılıkların arasından geçip taş bir duvar ve içinde merdiven, hurda kereste ve yıllardır sarmaşıklarla kaplı bir çatı bulunan bir depo kulübesini ortaya çıkarttı.

ESKİ BİR MÜŞTEMİLAT

Çift, garaja bitişik kamufle edilmiş binanın aslında bir müştemilat olduğunu, küçük kapısının, tuğladan yapılmış tuvaletinin ve tuvalet kağıdı tutucusunun hâlâ yerinde durduğunu dile getirdi. Evin yeniden satış değerini artıracak bir ekstra banyoya sahip olmak mümkün olabilir ancak çift henüz ormanlık alanı kendileri için kullanmadı.

Sosyal medya kullanıcıları milyonlarca kez izlenen gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yavaşça ortaya çıkarmayı sevdim. Ne güzel bir keşif" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Taş duvar şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıkarılmış" yorumunu ekledi.