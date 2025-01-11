Daha ince bir bele sahip olmak için kaburgalarını aldırdı! 17.000 dolar (601 bin TL) harcadı: "Onları taç haline getireceğim"

MYNET|DIŞ HABERLER Daha ince bir bele sahip olmak için 6 tane kaburga kemiğini aldırdığını söyleyen 27 yaşındaki Emily James ismindeki bir kadın sosyal medyadan yaptığı açıklamasının sonrasında eleştiri oklarını üzerine çekti. Bu ameliyat için 17 bin dolar (601 bin TL) harcayan James bu sıra dışı operasyonu alışılmadık bir şekilde anmak istiyor.

27 yaşındaki James, "Birisinin bunlardan bir taç yapmasını planlıyorum. Kaburgaları bana sakladılar ve başlangıçta onları en yakın arkadaşıma hediye etmeyi düşünüyordum ama bana kalmasının daha anlamlı olacağına karar verdim" dedi.

GECE GÜNDÜZ KORSE TAKTI

İyileşme sürecinde, estetik amaçlı kaburgalarını aldırdığını ve çıkarılan kaburgaların kendisine kalmasına izin verdiklerini sosyal medya hesabından paylaşan James, iyileşirken şişliği azaltmak için gece gündüz korse giymek zorunda kaldı.

Sosyal medyadan kendisine yapılan yorumlara cevap veren James, "Bu benim param, benim bedenim ve onunla istediğimi yapacağım. İnsan eti yemek ölümcül olabilecek bir sürü rahatsızlığa yol açabilir. Bu yüzden yamyamlıkla ilgili fikirleri ciddiye bile almıyorum" dedi.