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  4. Kimse fark etmedi! Üç gün boyunca restoran tuvaletinde ölü yattı: 'Kilitte bir sorun olduğunu düşündük'

Kimse fark etmedi! Üç gün boyunca restoran tuvaletinde ölü yattı: 'Kilitte bir sorun olduğunu düşündük'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.01.2025 14:26
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İngiltere'nin Blackpool bölgesindeki bir restoranda 47 yaşındaki Sabrina Marlynn Lyttle'in cansız bedeni, 3 gün boyunca engelli tuvaletinde kaldı. Kimsenin kadının vefat ettiğini ve cansız bedeninin tuvalette olduğunu fark etmedi. 3 gün sonra restoran personeli tuvaleti açtığında Lyttle'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kimse fark etmedi! Üç gün boyunca restoran tuvaletinde ölü yattı: 'Kilitte bir sorun olduğunu düşündük'

MYNET|DIŞ HABERLER 47 yaşındaki Sabrina Marlynn Lyttle isimli bir kadın Blackpool'daki bir restorana gitti. Restoranın gördüğü güvenlik kamerası görüntülerine göre, restoran personeline tuvaletin yerini sordu ve ardından restoranın engelli tuvaletine girdi. Restoranın engelliler tuvaletinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni 3 gün sonra bulundu.

"KİLİTTE SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

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Sabrina'nın 27 yaşındaki kızı Jade Casey, annesinin daha önce bulunmamasından duyduğu öfkeyi paylaştı. Genç kadın restoranın "Müşteriler tuvalete giremedikleri konusunda şikayette bulundu. 'Kilitte bir sorun olduğunu düşündük.' ifadelerini kullandılar. Öfkeliyim çünkü daha erken bulunabilirdi, normal tuvalet kontrolleri yapılmalıydı. Bu çok üzücü, çünkü onun soğukta, tek başına bırakıldığını biliyoruz. Henüz ölüm nedenini bilmiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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