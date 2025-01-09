Aile yemeğinde dehşet saçtı! Üvey çocuklarını, karısını ve kayınbiraderini fare zehri kattığı pilavla öldürdü: "Özel bir nefret duygusu besliyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da yaşayan 53 yaşındaki Francisco Pereira, üvey çocukları 1 yaşındaki Igno Davi da Silva, 3 yaşındaki Lauane, 32 yaşındaki eşi Francisca Maria da Silva ve 18 yaşındaki erkek kardeşi Manoel'i öldürmekle suçlandı. Dört kurban Yeni Yıl Günü'nde fare zehiri katılmış pilav ve fasulye yemeği yedikten sonra yedi gün içinde öldü. 53 yaşındaki şüpheli de taburcu edilmeden önce kısa bir süre hastanede yatmıştı.

"BÜYÜK BİR NEFRET BESLİYOR"

Parnaiba'daki dedektifler, bu hafta başında bir cinayet soruşturması başlattıklarını doğrulayarak, birisinin kemirgenleri öldürmek için kullanılan bir pestisiti kasıtlı olarak pirince koyduğuna inandıklarını söyledi. Bu kişinin polis Pereira olabileceğini söyleyerek onu gözaltına aldı.

Piaui Sivil Polisi şefi Abimael Silva, tutuklamanın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Kendisi ve üvey kızları, aralarındaki ilişkinin en hafif tabirle sorunlu olduğunu söyledi. Karısının çocuklarından hiçbiriyle konuşmuyordu ve çocukların annesi Francisca Maria'ya karşı özel bir nefret duygusu besliyordu. Bu nefret duygusu o kadar büyüktü ki, ölüm döşeğindeyken bile bunu ifadelerinde gizleyemiyordu. Ona baktığında iğrenme ve öfke hissettiğini söyledi. Bunlar ifadesinde geçen sözleri" ifadelerini kullandı.