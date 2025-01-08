Meydan okuması canına mâl oldu! Buzda yüzmek istemişti... Donmuş gölde boğuldu: Kurtarma çalışmaları yeterli olmadı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan eyaletinin Zhangjiajie bölgesinde deneyimli yüzücü Lu Man, yaklaşık 10 metre derinliğindeki buz çukurunda yüzmek istedi. Mağaraya delik açan Man, donmuş göle girdikten sonra yön duygusunu kaybetti ve boğularak hayatını kaybetti.

Arama ve kurtarma ekipleri kısa sürede göle ulaştı. Buzda kesikler yapıldı ancak Man'ın cansız bedeni ertesi gün bulunabildi. Lu'nun donmuş buzun altındaki bulanık suda yüzerken yön duygusunu kaybettiği bildirildi. Uzmanlar, ışığın çok az olması nedeniyle yüzücülerin yönü ayırt etmesinin zor olduğu konusunda hemfikirdi.