Havalimanında korku dolu anlar! Bagajını almak isterken düştü... Banda doğru içeri çekildi: Saniye saniye kamerada

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'daki Vladikavkaz Havaalanı'nda çekilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın check-in masasında bagaj bandına tırmanıp valizini almak istedi. Havayolu personelinin masada başka bir yolcunun check-in işlemini yaptığı sırada kimseye görünmeden bagaj bandının üzerine çıkan kadın bir anda dengesini kaybederek düştü. Ardından ise banttan içeri doğru düştü.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yaşlı kadın yanlışlıkla bagaj taşıma bandının uçağa binmek için bir yol olduğunu düşündü. Bir taşıma bandına uzanıp uçağa binmesine izin vermesinde olağandışı bir şey görmedi." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ücrete bir adet kadın dahildir" yorumunu yaptı.