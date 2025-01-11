The Simpsons (Simpsonlar) yine bildi! 20 yıl önceki bölümünde Kaliforniya yangınını bilmişler: "Bu kadarı tesadüf mü?"

MYNET|DIŞ HABERLER Los Angeles'ı etkisi altına alan orman yangınları komplo teorilerini de gündeme getirmeye başladı; birçok kişi yangınların kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini düşünüyor. Spekülasyonlar arasında sosyal medyada bir iddia da kendisine gündemde yer buldu. Sosyal medyada Simpsonlar'ın 20 yıl önceki bir bölümünde yangını önceden tahmin ettiği iddia edildi.

"twinski.tv" kullanıcı adlı TikTok hesabı, Güney Kaliforniyalıların şu anda deneyimlediği ateşli senaryoyu önceden haber verdiği görünen animasyon dizisinin bir bölümünü ifşa etti. TikTok videosunun anlatıcısı, ekranda bölümden alınmış gibi görünen görüntülerin belirmesiyle birlikte, "18. sezonun 'Little Big Girl' adlı 12. bölümünde Springfield, kasabayı ve sakinlerini tehdit eden yıkıcı bir orman yangınıyla karşı karşıya kalıyor. Bu bölümdeki sahneler son zamanlardaki olaylara ürkütücü derecede benziyor. Çeşitli bölgelere yayılan orman yangınları, mülk tahribatı ve itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almak için gösterdiği amansız çabalar." ifadelerini kullandı.

2007'de yayınlanan bölümde konuşan sunucu, "Bart, şakalarından birinde hızla kontrolden çıkan bir yangına neden oluyor ve bu da doğal afetler karşısında toplumların ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Simpsons zaten biliyordu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadarı tesadüf mü?" yorumunu yaptı.